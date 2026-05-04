La justicia absuelve a la agitadora que llamó “Begoño” a Begoña Gómez

La justicia ha absuelto del delito de injurias a la agitadora Pilar Baselga, la mujer que señaló en 2022 en un medio digital que la mujer del presidente, Begoña Gómez, nació hombre y que su verdadero nombre es Begoño. Baselga también difundió el bulo de que Gómez estaba involucrada “con una cuestión de narcotráfico en Marruecos”. Lo hizo aludiendo a publicaciones de “medios alternativos”, pero sin recordar cuáles. El bulo de que Gómez es transexual fue tendencia en redes sociales y las visualizaciones del programa se multiplicaron en pocas horas. La jueza Beatriz Suárez Martín, titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, ha señalado en la sentencia que “no se acredita el elemento subjetivo del delito imputado, esto es, que la expresión utilizada haya menoscabado el honor de la querellante, por tanto, los hechos declarados probados no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal, y deben ser considerados atípicos”.

Suárez Martín ha reconocido en la sentencia que “cierto es que las expresiones utilizadas han estado muy cerca de traspasar la delgada línea ente la sátira y la difamación”, pero ha añadido que “el término Begoño no es por sí solo injurioso" y que su uso puede estar amparado “por el prevalente derecho de crítica” o el “humor satírico”. Así señala la sentencia: “Solo cabe una sentencia condenatoria cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida”.

La jueza, que también advierte que este tipo de insultos pueden ocasionar un grave “impacto” en la reputación de la denunciante, ha señalado que en la causa no se ha contado “con la declaración de la víctima del delito” y que “esta ausencia no puede ser suplida con el informe pericial aportado, pues no contamos con un relato personal y directo, que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación”. Es decir, Suárez Martín alega que “desconoce si las expresiones vertidas por la acusada contra Gómez lesionaron su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, siendo el honor un derecho subjetivo e íntimo ligado a la persona”.

La acusación pedía una multa de 21.000 euros para la acusada y una indemnización solidaria de otros 20.000 que también debe pagar Distrito TV, el canal donde se emitía el programa Los intocables y donde Baselga, como colaboradora, lanzó el bulo. “Nuestra querida primera dama... bueno, segunda dama, porque la primera es la Reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gais, esto hay que decirlo”, dijo en el programa, que se emite en YouTube (con más de 520.000 suscriptores) y en la TDT.

Durante el juicio, celebrado a mediados de marzo, Baselga se disculpó por sus palabras, a la vez que insistió en su inocencia: “Si alguna expresión que hice fue desafortunada, me disculpo. Pero una expresión discutible no se convierte en delito”. En su declaración, la mujer aseguró que sus aseveraciones estaban apoyadas en informaciones publicadas en otros medios, que fueron fruto de la “improvisación”, que no buscó “calumniar a nadie”, pero que el tono, añadió, fue “inadecuado”.

Baselga ha sido acusada en los tribunales por difundir otros bulos acerca del Bar España en Valencia (donde apunta a teorías conspiranoicas sobre una presunta red de pederastia en dicho local hace décadas) o sobre la tragedia de la dana, afirmando que las autoridades retiraron cadáveres de aparcamientos subterráneos (como el de Bonaire) y los ocultaron. La agitadora, historiadora de arte, es conocida por ser una de las primeras personas que presentaron una denuncia en 2022 contra Gómez por su trabajo como directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. También por tener miles de seguidores en sus redes sociales; en YouTube, más de 42.000, aunque no publica contenido con frecuencia. En una de las últimas publicaciones anunció la creación de una escuela con profesores particulares, La escuela de la verdad, donde arenga a los padres a rechazar la educación oficial, que “hipersexualiza” y “adoctrina” a los niños. Así lo anuncia Baselga: “Sed valientes y luchad por el alma de vuestros hijos, porque las escuelas son picadoras de almas”.