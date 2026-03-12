La agitadora que llamó “Begoño” a Begoña Gómez admite que el tono fue “inadecuado”, pero asegura que no quería calumniarla

La agitadora Pilar Baselga, que difundió el bulo de que la mujer del presidente del Gobierno es transexual, ha declarado este jueves en los juzgados de Madrid que sus declaraciones estaban apoyadas en informaciones publicadas en otros medios, aunque no ha especificado a cuáles. También que esas afirmaciones fueron fruto de la “improvisación”, que no buscó “calumniar a nadie” y admite que el tono fue “inadecuado”. Baselga está procesada por señalar a finales de 2022 durante el programa Los Intocables del canal Distrito TV que Begoña Gómez nació hombre y que su verdadero nombre es Begoño. “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gais, esto hay que decirlo”, dijo en el programa, que se emite en Youtube y en la TDT. La acusación pide dos años de cárcel y una indemnización de 100.000 euros.

En ese espacio también difundió el bulo de que Gómez estaba involucrada “con una cuestión de narcotráfico en Marruecos”. Lo hizo aludiendo a publicaciones de “medios alternativos” pero sin recordar cuáles. El bulo de que Gómez es transexual fue tendencia en redes sociales y las visualizaciones del programa se multiplicaron en pocas horas. Durante el juicio, Baselga ha afirmado que el vídeo que se viralizó era un corte, sin contexto, y que fue manipulado.

La procesada, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, también ha declarado que ella no es tertuliana y que el día que hizo las declaraciones era la primera vez que acudía al programa de Los intocables. Baselga, que poco después de hacer esas afirmaciones se retractó, especialmente a través de su cuenta de Telegram cuando la esposa del presidente le interpuso una querella en 2023. “Begoña es mujer”, ha publicado. La dirección del programa se disculpó días después por las declaraciones de la agitadora. “Condenamos estas palabras”, dijo entonces por teléfono a este periódico Roxana Roma, una de las directiva del canal televisivo.

Baselga ha sido acusada en los tribunales por difundir otros bulos acerca del ‘Bar España’ en Valencia (donde apunta a teorías conspiranoicas sobre una presunta red de pederastia en dicho local hace décadas) o sobre la tragedia de la dana, afirmando que las autoridades retiraron cadáveres de aparcamientos subterráneos (como el de Donaire) y los ocultaron. La agitadora, historiadora de arte, es conocida por ser una de las primeras personas que presentaron una denuncia en 2022 contra Gómez por su trabajo como directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.