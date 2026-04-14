Siete barbacoas en oferta para organizar un ‘planazo’ de fin de semana.

Con la llegada del buen tiempo reunirse en torno a una parrilla siempre es un acierto: seleccionamos productos portátiles con una gran relación calidad-precio

La primavera se convierte en una de las épocas donde más barbacoas al aire libre se llevan a cabo en casa junto con el verano. Cualquiera hogar con un pequeño patio, una terraza amplia o un jardín es un lugar de lo más propicio para sacar del armario la barbacoa portátil y degustar las viandas propias de este tipo de cocinados. Sin embargo, no en todas las casas se cuenta con una barbacoa de obra ubicada en una pared exterior.

Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos realizado un análisis pormenorizado del gran catálogo de Amazon para encontrar las mejores rebajas en este tipo de productos. Tanto en modelos de barbacoas de carbón, de gas y también eléctricas con la mejor relación calidad-precio.

¿Qué tener en cuenta al usar una barbacoa portátil en el jardín?

Al usar una barbacoa portátil siempre suele ser recomendable tener presente una serie de consejos, sobre todo, en materia vecinal o de normativa, además de seguridad. Entre las que se pueden destacar las siguientes:

Colocar la barbacoa en una superficie estable: se evitarán vuelcos cuanto más nivelado esté el suelo o la mesa de apoyo donde se coloque.

Lograr una distancia de seguridad adecuada: muebles, árboles, arbustos o setos próximos pueden ser fácilmente inflamables, sobre todo, si hay rachas de viento.

Usar un combustible óptimo: el carbón vegetal de gran calidad produce menos humo que otros combustibles del mercado.

Revisar la dirección del viento: este paso es importante debido a que pueden molestar a ventanas o a otras terrazas de vecinos cercanos.

Proteger otros elementos: como sucede con los suelos, sobre todo, si son de baldosas, gres o madera. Una alfombra ignífuga puede ser una buena solución.

Protección del suelo — Si tu patio tiene baldosas delicadas o madera, usa una alfombra ignífuga para evitar manchas o quemaduras.

Barbacoa eléctrica de sobremesa, de Cecotec

Se trata del producto más vendido en la categoría sobre parrillas eléctricas de exterior en el gigante del comercio electrónico de Amazon. Está construido en acero inoxidable, cuenta con indicador luminoso para saber si está encendido o apagado y su bandeja es desmontable para facilitar su limpieza. Su altura es ajustable en tres posiciones distintas.

Ahora, con un 6% de descuento. Precio mínimo histórico en 2026.

Barbacoa eléctrica de sobremesa, de Cecotec. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa portátil de con parrilla regulable y ruedas

Gracias a su precio contenido, este modelo de barbacoa es una oportunidad única de compra para estrenar esta misma primavera. Sus ruedas aportan una gran maniobrabilidad en diversas suficientes. Pero sus ventajas son muchas más: su parrilla es regulable en cinco alturas, dispone de un práctico estante lateral y otro inferior para dejar todo tipo de enseres y utensilios de cocina. Cuenta con un asa acabada en madera.

22% de descuento, ahorra 15 euros. Iguala precio mínimo histórico en 2026.

Barbacoa portátil de con parrilla regulable y ruedas. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa portátil con doble parrilla incluida

Este otro modelo de barbacoa portable supera las 500 valoraciones y presenta una nota media que va en claro ascenso: 4,2 sobre 5 estrellas. Posee un recogedor de cenizas y su estante inferior es lo suficientemente amplio para almacenar los enseres con los que cocinemos. Posee dos tipos de parrilla, la superior es ideal si se desea derretir o gratinas ciertos alimentos tan comúnmente utilizados como quesos, panes o hamburguesas.

Precio mínimo histórico en 2026.

Barbacoa portátil con doble parrilla. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa portátil de tamaño rectangular

Este pequeño electrodoméstico incluye una funda de transporte donde almacenarlo de manera conveniente y emite muy poco humo gracias al sistema de ventilación eficiente que emplea. Gracias a su tamaño compacto, se pueden cocinar todo tipo de embutidos, carnes y verduras en el centro de una mesa de comedor con facilidad. Además de contar con una parrilla extraíble con protección antigoteo, también posee una base para recoger las cenizas.

11% de descuento, ahorra 10 euros.

Barbacoa portátil de tamaño rectangular para la mesa de comedor. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa eléctrica con tapa abatible, de Cecotec

Esta barbacoa eléctrica, perteneciente a la marca española de Cecotec, dispone de una tecnología avanzada en su resistencia que mejora el reparto del calor en toda su superficie. Eso, unido a su placa de aluminio con revestimiento antiadherente que impide que los alimentos se peguen, permite cocinar carnes, verduras, mariscos o pescados. Incluye soportes laterales, ruedas, termostato y una tapa abatible con efecto horno de convección .

17% de descuento, ahorra 25,86 euros.

Barbacoa eléctrica con tapa abatible, de Cecotec. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa de carbón con mesa lateral plegable y funda

“Es bastante robusta, se mueve con facilidad gracias a sus ruedas y la funda que trae le queda perfecta para dejarla fuera. Muy práctica y fácil de limpiar”, afirma un usuario sobre esta barbacoa de carbón portátil. Asar, ahumar, hornear, freír o cocer son acciones, todas ellas, que se pueden hacer con soltura. El producto cuenta con válvulas que optimizan el flujo del aire, termómetro en su tapa y un diseño resistente a la corrosión.

7% de descuento, ahorra 10 euros. Iguala precio mínimo histórico.

Barbacoa de carbón con mesa lateral plegable y funda. CORTESÍA DE AMAZON

Barbacoa de gas con dos quemadores incluidos

Este otro modelo de barbacoa portátil pertenece a la popular marca Campingaz. El producto posee dos quemadores en acero aluminizado de alto rendimiento y de fácil encendido. Lo mejor de todo es que cualquier podrá cocinar de infinitas opciones dada la superficie con parrilla esmaltada integrada. Pesa menos de 20 kg y posee dos mesas laterales plegables y ruedas con bloqueo. También presenta una cómoda tapa abatible.

27% de descuento, ahorra 54,99 euros.

Barbacoa de gas con dos quemadores incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre barbacoas portátiles domésticas

¿Es mejor utilizar una barbacoa de gas, de carbón o eléctrica?

Depende (y mucho) de a qué estemos buscando dar prioridad. No es lo mismo dar más importancia al espacio que al sabor o las texturas de los alimentos o la comodidad de uso. Las barbacoas portátiles de carbón son perfectas para conseguir el sabor ahumado tan característico de este tipo de platos.

En cambio, las que funcionan a gas permiten un control muy preciso de las temperaturas y su encendido es inmediato. Por último, las eléctricas dan una mayor seguridad y son ideales para tener en lugares pequeños, como terrazas.

¿Qué hacer con las cenizas generadas tras una barbacoa?

No se deben arrojar en bolsas de basura si permanecen todavía calientes.

¿Dónde está prohibido hacer barbacoas?

En épocas de alto riesgo de incendio, en España, las comunidades autónomas pueden aplicar una serie de restricciones o prohibiciones del tipo: impedir que se encienda fuego en espacios abiertos, ya sea en hogueras o barbacoas, así como en lugares de descanso, zonas recreativas o de acampada. Tampoco en áreas rurales ubicadas a menos de 400 metros de un monte.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.

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