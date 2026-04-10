Pruebo los mejores hornos de sobremesa eléctricos como alternativa a las freidoras sin aceite

Este tipo de hornos emplean una función de convección que cocina a través de un flujo de aire potente y continuo, mejorando la elaboración de las recetas

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Cecotec Bake&Toast 4600 Black Gyro Moulinex Optimo OX4848 Ninja Foodi SP101EU Orbegozo HCI 5045 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan un horno sencillo. Para los que buscan un horno eficaz. Para los que necesitan un horno que se guarde en cualquier lugar. Para los que buscan un horno convencional. Por qué lo recomendamos 46 litros, rustidor giratorio, puerta de doble cristal. . 6 modos de cocinado, 8 niveles de cocción, temporizador de hasta 120 minutos. Muy compacto, pantalla táctil, cesta para freír. Mucha capacidad, indicador luminoso, puerta abatible. Medidas 40,5 x 57,5 x 37 centímetros 56 x 40 x 36,5 centímetros 19 x 38 x 50 centímetros 44,5 x 56,3 x 34,8 centímetros Potencia 2.000 W 2.000 W 2.400 W 2.000 W Peso 11,2 kilos 9 kilos 8,5 kilos 10,2 kilos Capacidad 46 litros 39 litros 10 litros 45 litros Precio 89.9 € 124 € 242.88 € 119.99 €

El mejor horno de sobremesa Nuestra experta ha elegido Cecotec Bake&Toast 4600 Black Gyro porque su funcionamiento es muy sencillo, dispone de 12 funciones diferentes de cocinado y el rustidor para asados funciona de maravilla.

Las freidoras de aire están conquistando las cocinas: la posibilidad de preparar todo tipo de elaboraciones sin necesidad de utilizar (casi nada) de aceite y obtener resultados deliciosos ha hecho que muchos se lancen a comprarlas. Pero realmente no fríen, sino que cocinan a través de la convección: emplean corrientes de aire a gran temperatura para cocinar, tostar y mantener el sabor original de los alimentos. Y es precisamente lo mismo que ofrecen estos hornos de sobremesa, que se convierten así en una alternativa a estas freidoras.

¿Sus ventajas? Tienen mayor capacidad, por lo que permiten elaboraciones para más comensales, y son más versátiles. ¿En su contra? Los hornos eléctricos de sobremesa son algo más caros y también más grandes, ocupando más espacio en la encimera. Pero además de una alternativa a estos dispositivos, los mini hornos son también adecuados para todos aquellos que no tienen espacio en la cocina para uno tradicional, cocinan para solo una o dos personas o buscan complementar su equipamiento en segundas residencias.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Mi cocina no es muy grande, y aunque contamos con un horno convencional, me pareció buena idea probar los hornos de sobremesa y comprobar si resultan útiles para cocinas muy pequeñas o con poco espacio. En general, funcionan de forma muy similar a un horno normal y ocupan menos espacio del que yo pensaba. Para elegir el mejor horno de convección de sobremesa los he probado durante varias semanas, empleándolos para distintas elaboraciones: pollo asado, pizza casera, lasaña, asado de verduras, bizcocho… En todos los casos, las cantidades han sido las mismas (para dos personas) y hemos probado a cocinar a distintas alturas e, incluso, con la bandeja y parrilla para dos raciones a la vez. Para probarlos y valorarlos, he tenido en cuenta las siguientes características:

Diseño. El tamaño del aparato (pensando en decidir su ubicación en la cocina), los materiales empleados para su construcción y detalles que hacen más fácil su uso: si tienen luz interior, si se desmontan para limpiarlos, si se ve a través de su puerta para no tener que abrirlos y perder temperatura…

Accesorios. La bandeja y la parrilla son comunes a todos los modelos pero, a partir de ahí, hay variaciones. Los más completos también traen asas para extraerlos sin quemarse o un accesorio giratorio para pollos asados, redondos de carne, etcétera.

Opciones de cocinado. Desde la temperatura y las posibilidades de programación hasta otras opciones como el grill , la función de calor por arriba o por abajo y la descongelación de alimentos.

Resultados. Una vez tenidas en cuenta todas las opciones, lo esencial es valorar cómo de rápido alcanzan la temperatura indicada, si la cocción es uniforme, si hay pérdidas de calor…

¿Por qué debes confiar en mí? Llevo años dedicada al análisis y la comparación de productos, una labor que me ha permitido entender cómo evolucionan los dispositivos para mejorar nuestro día a día. Gracias a ello he tenido la oportunidad de probar, investigar y contar con detalle qué hay detrás de cada opción del mercado. Aunque he probado infinidad de artículos, sigo afrontando cada comparativa con la misma curiosidad y exigencia del primer día. Electrodomésticos, gadgets, artículos para el hogar o tecnología de consumo… No hago distinciones al analizar un producto: me interesa examinarlo en profundidad y entender realmente qué puede aportar, con el objetivo de ofrecerte una orientación clara y útil en tu elección.

Con rustidor: Cecotec Bake&Toast 4600 Black Gyro

Horno Cecotec. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un horno sencillo.

Por qué lo recomendamos: con un tamaño similar a un microondas, este horno de sobremesa posee una capacidad de 46 litros y su diseño es muy bonito y estético, por lo que queda bien en cualquier cocina. Tiene una potencia de 2.000 W y cocina hasta de 12 formas diferentes gracias a las funciones combinables de calor, rustidor o convicción. Funciona de manera muy sencilla, ya que todo se hace a través de los cuatro botones en forma de rueda que se encuentran en la parte frontal derecha. Estos indican la temperatura, el tipo de cocinado y el tiempo.

Para probarlo, cocinamos varios platos sencillos como pizza, lasaña, algún bizcocho o un asado de verduras como boniato, calabacín o patata. Sorprendentemente, todos los platos entraron perfectamente en el interior del horno (la lasaña era para seis personas) y se cocinaron de forma bastante rápida, ofreciendo un resultado muy bueno. El bizcocho y las verduras quedaron en su punto con la función de convección y de calor.

Por otro lado, también cocinamos un pollo asado (entero) con el rustidor giratorio que viene incluido. Con este accesorio no tenía muchas esperanzas, ya que otras veces lo había probado en hornos convencionales y el pollo no acababa de cocinarse bien.

No obstante, el rustidor gira 360 grados de forma perfecta y sostiene sin problemas un pollo entero (no muy grande). Este es el plato que más me gustó y que repetimos varias veces por cómo quedó: la piel del pollo muy crujiente y la carne muy tierna. La puerta es de doble cristal, por lo que mantiene muy bien la temperatura, aunque la abras un momento.

También dispone de luz interior y cuenta con una bandeja recogemigas que facilita mucho la limpieza, aunque como cualquier horno hay que limpiarlo lo más rápidamente posible para que no se quede la suciedad incrustada.

Sus puntos débiles: la bandeja recogemigas hay que limpiarla con mucha rapidez porque se quedan las marcas de los alimentos.

Ficha técnica Dimensiones: ‎40,5 x 57,5 x 37 centímetros. Peso: 11,2 kilos. Capacidad: 46 litros. Potencia: 2.000 W. Funciones de cocinado: 12. Luz interior: sí. Extras: rustidor giratorio y bandeja recogemigas.

Hasta 240 grados: Moulinex Optimo OX4848

Horno Moulinex Optimo OX4848. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un horno eficaz.

Por qué lo recomendamos: con una capacidad de 39 litros, este modelo cuenta con una potencia de 2.000 W. Su formato pequeño similar al de un microondas permite colocarlo en cualquier encimera de la cocina ya que ocupa bastante poco espacio. Dispone de 6 modos de cocción: convección, convencional, parrilla, repostería, baño maría y función de descongelación, y está provisto de un regulador de temperatura de 100 a 240 grados, con una luz que se apaga cuando el horno alcanza la temperatura indicada. También incluye una botonera con tres botones para la temperatura, los modos y otro que funciona como temporizador de hasta 120 minutos. Uno de los aspectos que más me gustó de este horno de sobremesa es que posee una rejilla de acero inoxidable que se puede colocar hasta en 8 niveles diferentes de cocción, por lo que se pueden cocinar dos platos a la vez sin ningún problema.

Durante las pruebas cocinamos platos sencillos como pollo asado, un bizcocho y pizzas caseras. Una vez probé a cocinar dos bizcochos diferentes, uno arriba y otro abajo, para analizar los niveles de cocción y el modo ‘repostería’, y la verdad es que se hicieron a la perfección. También incluye una bandeja antiadherente para hornear que resulta muy práctica. El pollo asado lo hicimos troceado en cuartos y se cocinó en el tiempo establecido, de igual manera que en un horno convencional. La pizza, por su parte, quedó muy crujiente y en su punto en muy pocos minutos. En cuanto a la función descongelación funciona muy bien, de forma muy similar a un microondas. Para limpiarlo después de su uso tan solo tuve que pasar una esponja con jabón suave, sin abrasivos, y se quedó como nuevo.

Sus puntos débiles: el cable no es muy largo por lo que hay que colocarlo lo más cerca posible de un enchufe.

Ficha técnica Dimensiones: ‎56 x 40 x 36,5 centímetros Peso: 9 kilos Capacidad: 39 litros Capacidad: 39 litros Funciones de cocinado: 6 Luz interior: sí Extras: rejilla de acero inoxidable, bandeja antiadherente

Muy compacto: Ninja Foodi SP101EU

Horno Ninja Foodi. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que necesitan un horno que se guarde en cualquier lugar.

Por qué lo recomendamos: este modelo es bastante diferente al resto de hornos de sobremesa analizados. Mide 19 x 38 x 50 centímetros y tiene una capacidad de 10 litros por lo que es el más compacto de todos. Incluso se puede guardar o almacenar de pie para que ocupe mucho menos espacio.

De altura es muy estrecho y la puerta es muy pequeña. Esto no es problema para ofrecer hasta 8 funciones de cocinado: freír con aire, asar, parrilla, hornear, deshidratar, recalentar, tostar y bagel. Para ello, dispone de una pequeña pantalla táctil en el lado frontal derecho en la que solo hay que marcar el modo deseado para que el horno comience a funcionar a la temperatura que requiera cada uno de ellos. En ella también se puede activar el temporizador o la luz interior.

Una de las cosas que más me impresionó de este horno de sobremesa es que se precalienta en muy poco tiempo. En poco más de un minuto y medio ya está totalmente preparado para cocinar. Durante las pruebas, y haciendo los mismos platos que en los otros hornos, esto lo noté muchísimo, sobre todo por las noches, ya que dispongo de menos tiempo. Pensaba que al ser un horno más pequeño, los platos se iban a cocinar peor, pero aun teniendo una capacidad de 10 litros entra a la perfección una pizza de tamaño normal o una lasaña sin problemas.

Me sorprendió el cocinado de los platos, sobre todo la función de freidora de aire (las patatas y el pollo quedan perfectos). Como accesorios, incluye rejilla, bandeja de horno, cesta para freír (en la función con aire) y una guía de recetas. Aunque se pueden lavar en el lavavajillas, es mejor hacerlo a mano.

Sus puntos débiles: los accesorios es mejor lavarlos a mano para no estropearlos antes de tiempo.

Ficha técnica Dimensiones: 19 x 38 x 50 centímetros. Peso: 8,5 kilos. Capacidad: 10 litros. Potencia: 2.400 W. Funciones de cocinado: 8. Luz interior: sí. Extras: rejilla, bandeja de horno, cesta para freír (en la función con aire), una guía de recetas y temporizador.

Mango para las bandejas: Orbegozo HCI 5045

Horno de Orbegozo. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un horno convencional.

Por qué lo recomendamos: con una potencia de 2.000 W, este es el horno que más capacidad ofrece: 45 litros. Cuenta con un termostato regulable que va desde los 100 hasta los 230 grados, además de calor inferior y superior. Durante las pruebas, me pareció el horno más convencional de todos ya que no dispone de modos de cocinado como tal así que solo tienes que poner la temperatura y el tiempo, y esperar a que se cocine el plato en cuestión.

Al tener una capacidad tan amplia, pude hacer los platos en mayor cantidad (más verduras, un bizcocho más grande e incluso calentar una pizza familiar). Hay que cogerle un poco el truco a la temperatura ya que tarda un poco en ponerse en funcionamiento, pero una vez que está caliente, funciona muy bien y de forma muy constante.

No obstante, cuenta con temporizador (de hasta 60 minutos) e indicador luminoso de funcionamiento, lo que resulta muy útil para interpretar que está a pleno rendimiento. La puerta es abatible y de doble cristal por lo que mantiene muy bien la temperatura en su interior. Incluye bandeja de horno, bandeja recogemigas, parrilla y mango para poder cogerlas de forma más cómoda. Lo peor es que no cuenta con luz interior.

Sus puntos débiles: no tiene luz interior y el temporizador solo llega hasta los 60 minutos.

Ficha técnica Dimensiones: ‎44,5 x 56,3 x 34,8 centímetros. Peso: 10,2 kilos. Capacidad: 45 litros. Potencia: 2.000 W. Funciones de cocinado: hornear y cocinar. Luz interior: no. Extras: bandeja de horno, bandeja recogemigas, parrilla, mango y temporizador.

Otros hornos de sobremesa interesantes

Si estás buscando uno con muchos accesorios. Severin TO 2058 cuenta con los accesorios convencionales, pero también incluye un plato específico para cocinar pizza o un rustidor para asar pollo o carne.

Horno Severin TO 2058. Cortesía de Amazon

Si estás buscando uno para cocinar también con sartén. Bestron cuenta con dos placas de cocinado en la parte superior.

Horno Bestron. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre los hornos de sobremesa

¿Consumen mucha electricidad?

Depende de la potencia (normalmente entre 800 y 2000 W). En general consumen menos que un horno grande si cocinas porciones pequeñas y son más eficientes para uso diario rápido.

¿Tardan mucho en precalentarse?

No. Suelen calentarse en 5–10 minutos, más rápido que un horno convencional.

¿Hacen ruido?

Los modelos básicos son bastante silenciosos mientras que los que cuentan con ventilador hacen un ligero ruido, pero no es molesto.

¿Son seguros?

Sí, si se usan correctamente. Hay que mantener espacio alrededor (ventilación), no cubrir las salidas de aire y usar superficies resistentes al calor.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de abril de 2026.

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