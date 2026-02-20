Los mejores chollos de la semana: descuentos de hasta el 55% para ahorrar en febrero.

En la tercera semana del mes más corto del año rescatamos los productos más deseados que han bajado sensiblemente de precio en la web de Amazon

Queda poco para acabar el mes de febrero y las buenas ofertas vuelan a golpe de clic. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate repasamos, una semana más, qué chollos han bajado y merecen realmente la pena en plataformas online como Amazon. Un extenso repositorio de productos donde no siempre es sencillo dar con el descuento que llevamos tiempo buscando. Así las cosas, hemos elaborado una extensa selección de superventas con una magnífica relación calidad-precio englobadas en las principales categorías de compra, desde tecnología y gadgets, pasando por belleza o accesorios para el menaje de hogar. Con rebajas notables que, en algún caso, superan el 50%. Hay ahorros de hasta 100 euros. ¡Que no se te escapen!

‘Pack’ ahorro de 24 botellas de Mahou Clásica

El lote de cervezas más deseado en la plataforma del gigante del comercio electrónico baja su precio de manera notable. Elaborada a partir de una combinación de agua, lúpulo, maíz y maltas pilsen de distinto origen, su sabor es muy suave y aporta un sabor refrescante en boca. Cada uno de estos botellines cuenta con una capacidad de 250 ml.

38% de descuento, ahorra 5 euros.

‘Pack’ ahorro de 24 botellas de Mahou Clásica. CORTESÍA DE AMAZON

Mascarilla nocturna vegana de trufas blancas italianas

Renueva tu rutina de belleza cada noche integrando una mascarilla superventas como la de la imagen. El paquete se vende en un set de doce unidades y su fórmula es segura para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles. El tratamiento hidratante transforma tu piel en una más suave y radiante cada mañana. Este formato es muy práctico para viajar.

55% de descuento, ahorra 12 euros.

Mascarilla nocturna vegana de trufas blancas italianas. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de dos tobilleras para poleas de gimnasio

A la venta en una decena de colores, este accesorio resulta clave en un entrenamiento de fuerza en el gimnasio. ¿Por qué? Porque las tobilleras permiten trabajar el tren inferior, glúteos y piernas, con más eficacia y de forma cómoda y segura. El diseño innovador de este producto incluye anillas dobles en D para asegurar una distribución óptima del peso.

33% de descuento, ahorra 5 euros.

Lote de dos tobilleras para poleas de gimnasio. CORTESÍA DE AMAZON

Agenda Mr. Wonderful 2026 con bolígrafo borrable incluido

Es el número uno en ventas en la categoría de agendas y calendarios, y no nos sorprende en absoluto. Esta agenda se organiza mediante un formato día a día, desde enero hasta diciembre. Su diseño de portada es bastante molón y el bolígrafo que incluye, de tinta azul, pertenece a una edición exclusiva. Cuenta también con bolsillo interior de cartón, regla de plástico interior, ocho hojas de pegatinas, juegos extras y páginas para anotar contactos.

52% de descuento, ahorra 11,48 euros.

Agenda Mr. Wonderful 2026 con bolígrafo borrable incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Camiseta básica de mujer, de Levi’s

Diseño casual y comodidad superior: así es esta camiseta básica femenina de la popular marca Levi’s. Confeccionada en 100% algodón y con un diseño de cuello en V, su estampado a rayas blancas y azul marino le convierte en un insustituible del fondo de armario. Se vende en tallas de la XXS a la XL.

50% de descuento, ahorra 12,50 euros.

Camiseta básica de mujer, de Levi’s. CORTESÍA DE AMAZON

Pastillas para el lavavajillas Finish Powerball (80 unidades)

No siempre hay que esperar a los grandes eventos de ofertas para encontrar básicos de limpieza a precios de ganga. Como sucede con este pack ahorro de pastillas para el lavavajillas, por ejemplo. Por menos de 17 céntimos la unidad, esta solución limpiadora elimina hasta las manchas más resecas de la vajilla, las sartenes u otros utensilios sin necesidad de aplicar un prelavado; por lo que el ahorro de agua se maximiza.

54% de descuento, ahorra 14,33 euros.

Pastillas para el lavavajillas Finish Powerball (80 unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Termómetro digital con medición precisa por infrarrojos

Su exactitud y resultados son tan fiables como rápidos: así trabaja este termómetro digital que ya roza las 20.000 valoraciones en Amazon. La bajada de precio lo convierte en un producto que no puedes dejar escapar en estos chollos de la semana. Se activa mediante un solo botón e incorpora una alarma de fiebre y una función silencio avanzadas.

45% de descuento, ahorra 10,85 euros.

Termómetro digital con medición precisa por infrarrojos. CORTESÍA DE AMAZON

Tostadora Tristar con 800 vatios de potencia

Esta tostadora económica tiene las funciones básicas para rendir al máximo cada día. Incluye función de calentamiento para dejar los panecillos crujientes, bandeja para migas extraíble y se pueden calentar un par de rebanadas de pan al mismo tiempo.

37% de descuento, ahorra 9,87 euros.

Tostadora Tristar con 800 vatios de potencia. CORTESÍA DE AMAZON

Tres pares de calcetines para ‘running’ con función antiampollas

Talón reforzado, soporte acolchado del arco del pie y absorción de impactos en cada pisada: estas tres características las cumplen de sobra este pack ahorro de calcetines diseñados para correr con ellos. Confeccionados con fibra CoolMax, un tejido que absorbe muy bien la humedad, ofrecen un ajuste perfecto que previenen la formación de ampollas.

43% de descuento, ahorra 12,84 euros.

Tres pares de calcetines para ‘running’ con función antiampollas. CORTESÍA DE AMAZON

Baliza de emergencia V16 para el coche (incluye tres pilas AA)

En EL PAÍS Escaparate que aún quedan lectores rezagados que están esperando a adquirir una baliza de emergencia con una oferta notable. Pues bien, la acabamos de fichar: su precio nunca antes ha estado tan bajo en la plataforma online Amazon. Se encuentra homologada por la DGT, se activa en solo 10 segundos y tiene geolocalización automática.

38% de descuento, ahorra 17,45 euros. Precio mínimo histórico.

Baliza de emergencia V16 para el coche (incluye tres pilas AA). CORTESÍA DE AMAZON

Aspirador de mano inalámbrico con tres accesorios

Este accesorio de limpieza resulta ideal para usarlo con tan solo una sola mano (pesa menos de 900 gramos) durante 25 minutos de forma ininterrumpida. Se trata de un pequeño aspirador con una potencia suficiente: 9.000 Pa. Se trata de un aspirador que sirve para usarse en cualquier superficie del hogar o del coche e incluye boquillas especiales.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Aspirador de mano inalámbrico con tres accesorios. CORTESÍA DE AMAZON

Batidora de mano Taurus con 20 velocidades incluidas

Se trata de una de las batidoras con mejor relación calidad-precio que se pueden adquirir en Amazon. Ahora, rebajada, su interés crece todavía más. Sus 1.200 vatios de potencia hacen que picar y triturar alimentos sea muy fácil. Incluye, además, un doble batidor para elaborar recetas de repostería, un vaso medidor de 500 ml y una jarra-picadora de 350 ml.

24% de descuento, ahorra 11 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Batidora de mano Taurus con 20 velocidades incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Microondas mecánico con estética ‘vintage’, de Cecotec

Sus 20 litros de capacidad serán más que suficientes para cubrir las necesidades de un hogar estándar. Si, además, estás buscando un electrodoméstico que aporte un look retro inconfundible, has llegado al artículo de rebajas adecuado. Este microondas incluye un práctico temporizador de hasta 30 minutos y modo de descongelación muy eficiente.

19% de descuento, ahorra 13 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Microondas mecánico con estética ‘vintage’, de Cecotec. CORTESÍA DE AMAZON

Deshumidificador silencioso con 2.700 ml de capacidad

“Silencioso, compacto y muy eficaz, quitó muy bien la humedad de mi baño. Me gustan mucho las luces LED y el apagado automático”, indica, con satisfacción, un usuario. Pese a su tamaño vertical, este deshumidificador no pesa más de 2 kg. Además, en su modo sueño ultra silencioso funciona a un sonido inferior a 30 decibelios. Dispone también de función de descongelación, apagado automático y una variedad de luces led.

27% de descuento, ahorra 24 euros.

Deshumidificador silencioso con 2.700 ml de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Silla ergonómica con respaldo alto acolchado

La mejor de estética deportiva y gaming a un precio rompedor en Amazon gracias a un descuento de campeonato. De hecho, es la silla de escritorio más vendida de su categoría. Se vende en cinco colores, está acabada en cuero sintético y su altura es ajustable. Además, sus reposabrazos se encuentran mullidos y tienen un diseño curvo.

27% de descuento, ahorra 23,88 euros.

Silla ergonómica con respaldo alto acolchado. CORTESÍA DE AMAZON

Monitor Asus de 27 pulgadas con filtro de luz azul

Visualización fluida y vídeos nítidos en cualquier momento: esto es lo que ofrece un monitor para PC que ya se ha convertido en todo un superventas en Amazon. Su calidad de imagen alcanza los 1920 x 1080 y proporciona una frecuencia de actualización de 120 Hz. Como particularidad, su tratamiento antibacteriano inhibe el crecimiento de bacterias y hongos.

36% de descuento, ahorra 53 euros.

Monitor Asus de 27 pulgadas con filtro de luz azul. CORTESÍA DE AMAZON

Placa de vitrocerámica con triple temporizador, de Cecotec

No todos los días se ven descuentos tan notables en un segmento de cocina específico como es el de las vitrocerámicas. Pues bien, hemos fichado placa con tres fuegos hábiles de la popular marca español Cecotec. Presenta una potencia máxima de 6.200 vatios, nueve niveles de potencia, apagado automático, control táctil y temporizador individual.

23% de descuento, ahorra 29,10 euros.

Placa de vitrocerámica con triple temporizador, de Cecotec. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares de botón inalámbricos Google Pixel Buds Pro 2

La rebaja de 100 euros que hemos descubierto en estos auriculares inalámbricos de gama alta no podemos dejarla pasar en estos chollos de la semana. Son pequeños, ligeros y cómodos, y ofrecen una cancelación de ruido activa el doble de eficaz que muchos otros modelos del mercado. Además, ofrecen hasta 30 horas de autonomía.

40% de descuento, ahorra 100 euros.

Auriculares de botón inalámbricos Google Pixel Buds Pro 2. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre ofertas de la semana en Amazon

¿Estas ofertas tienen todas la misma fecha de caducidad?

No. Algunas acaban antes y otras después. La fecha de finalización se muestra bien visible en el símbolo de Información, que aparece junto a la etiqueta roja identificativa de Oferta.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.