40% de descuento en la máquina de presoterapia superventas para mejorar la circulación de las piernas

El masajeador de piernas de RENPHO te ayuda a aliviar la tensión muscular para que sientas las piernas más descansadas

Cuando sentimos las piernas hinchadas y pesadas, o cuando nuestro trabajo nos obliga a pasar muchas horas de pie, es habitual que acudamos a centros de estética o al fisioterapeuta para que nos descarguen las piernas. Para ello, suelen utilizar máquinas de presoterapia, que ayudan a activar la circulación de la sangre y proporcionan un efecto calmante casi inmediato.

¿Cómo funciona una máquina de presoterapia?

La presoterapia es una alternativa al masaje de drenaje linfático. Se trata de un dispositivo formado por cámaras de aire, que se van inflando y desinflando, mientras ejercen presión contra la piel simulando la acción de la terapia manual. Básicamente, este tratamiento terapéutico consiste en un masaje desde las puntas de los pies hasta los muslos.

La buena noticia es que también es posible realizar este tratamiento desde la comodidad del hogar. Desde EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando las mejores ofertas y hemos encontrado una máquina de presoterapia con un 40% de descuento en Amazon, que te permitirá decir adiós a las piernas cansadas y ahorrarte un dinero.

El masajeador de piernas RENPHO ayuda a las personas que permanecen de pie durante largos períodos de tiempo a relajarse mejor. Igualmente, sirve principalmente para aliviar el dolor y la fatiga muscular y promover la circulación sanguínea. Está diseñado para usarlo en pies, pantorrillas y muslos y tiene una compresión de envoltura completa de 360º, que permite masajear las piernas para relajar diferentes músculos.

40% de descuento, ahorra 60 euros.

Máquina de presoterapia para piernas RENPHO.

Botas de masaje ajustables

Sus correas de velcro se adaptan a cualquier tamaño. Por ejemplo, la circunferencia de la pantorrilla puede alcanzar hasta 63 centímetros y la del muslo hasta 85 centímetros. Además, las envolturas de muslo y pantorrilla son desmontables y se pueden usar por separado, incluso son adecuadas para los brazos.

Seis modos y cuatro intensidades de masaje

El controlador portátil te permite cambiar fácilmente entre modos e intensidades de masaje hasta encontrar la combinación ideal que se ajuste a tus preferencias y necesidades de relajación.

En total, dispone de seis modos distintos según la zona a tratar: pierna completa (C1), pies y pantorrillas (C2), secuencia (C3), muslos (ST), pantorrillas (SC) y pies (SF). Asimismo, tiene cuatro intensidades de masaje; débil, medio, fuerte o más fuerte.

Seis modos de masaje.

Temporizador de apagado automático para un uso seguro

Para garantizar tu seguridad y prevenir el sobrecalentamiento del masajeador de piernas, cuenta con un temporizador inteligente de apagado automático de 20 minutos. Así pues, lo puedes utilizar de forma segura mientras duermes. Por otro lado, su diseño portátil te permite usarlo en casa, la oficina o, incluso, llevártelo de viaje.

Temporizador inteligente de apagado automático.

Preguntas frecuentes sobre la presoterapia en piernas

¿Para qué sirve la presoterapia en piernas?

Hacer uso de esta terapia aporta los siguientes beneficios:

Mejora la circulación favoreciendo el retorno venoso.

Menor sensación de pesadez en las piernas.

Alivio del dolor.

Reducción de la fatiga muscular.

¿La presoterapia duele?

No, la presoterapia no causa dolor. La sensación mientras se utiliza es de presión rítmica y masajeada. En el caso de que empieces a sentir dolor, debes reducir la intensidad o detener la sesión.

¿Cuánto tiempo debo usar esta máquina de presoterapia?

El tiempo de uso recomendado es de 15-20 minutos. De hecho, para garantizar tu seguridad y prevenir el precalentamiento de la máquina, se apaga automáticamente después de 20 minutos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de febrero de 2026.

