Di adiós a los paquetes de embutido abiertos en la nevera con este invento para mantenerlos siempre frescos

La mejor forma de conservar el queso, el pavo o el jamón de fiambre en la nevera.

No hay nada que pueda trastocar más la compra, el espacio y la economía de un hogar que una mala organización. Para evitar desperdiciar alimentos, que los que tienes se deterioren rápidamente o comprar en exceso porque no te dabas cuenta de que, en verdad, ya tenías mucha cantidad de tal o cual producto, es especialmente importante mantener los armarios y la nevera bien ordenados. Aunque es cierto que no siempre es fácil mantener ese orden, sobre todo en la nevera, en ese momento en que te das cuenta, entre tuppers, bolsas de rúcula y canónigos y diferentes verduras, de que has acumulado un montón de paquetes medio abiertos de jamón, queso o pavo que terminan poniéndose malos y ocupando más espacio del necesario, es cuando te das cuenta de que necesitas cuidar más el orden para evitar el despilfarro.

Al final, si abres uno de los envases en los que viene el queso o el pavo y lo dejas a medio cerrar en la nevera, es normal que pierdan frescura o incluso que tengas que tirar parte porque ya no está en buen estado, pero con este set de 3 fiambreras de Tatay no tendrás que volver a preocuparte.

Cortesía de Amazon.

Unas fiambreras para una conservación más duradera

La principal forma de evitar el típico paquete abierto en la nevera es tener claro que, en cuanto se abre el paquete, lo más importante es cambiar la parte que no te vayas a comer a uno de estos tres recipientes. Estos recipientes están diseñados para que coloques directamente las lonchas de pavo, queso, jamón o el embutido que quieras dentro, para mantenerlas protegidas del aire y la humedad. Su sistema Fresh ayuda a conservar el sabor y la textura de los productos durante más tiempo después de haber abierto el paquete. Esto se nota sobre todo cuando preparas un sándwich rápido o sacas algo para picar.

Se pueden apilar y convertir en bandejas fácilmente

Además de conservar los alimentos en las mejores condiciones, hacen que todo dentro del frigorífico esté más ordenado. Gracias al formato apilable de estos recipientes, es mucho más fácil ver lo que tienes y evitar que algún producto se quede olvidado al fondo entre todo lo que se va acumulando. Lo mejor de estas fiambreras es que la tapa se puede retirar fácilmente, de forma que el propio recipiente puede servir también de bandeja. Esto viene especialmente bien cuando tienes visitas y no quieres tener que andar manchando la vajilla.

Cortesía de Amazon.

Recipientes versátiles y resistentes

Todas las funcionalidades de estas fiambreras no serían de gran utilidad si los materiales no estuvieran pensados para aguantar el ajetreo diario. Además de aguantar el uso diario, puedes meterlos en el lavavajillas, el congelador e incluso en el microondas sin tener miedo a que se deformen o se estropeen.

Las fiambreras para embutido mejor valoradas de Amazon

Con una valoración de 4,2 sobre 5 estrellas después de superar las 4.000 reseñas y con unas ventas mensuales que superan las 200 unidades, estos tuppers se han convertido en el accesorio perfecto para los usuarios de Amazon a los que les encanta tener el queso y el jamón siempre a mano y frescos para hacerse un sándwich mixto de forma rápida siempre que les apetezca.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Cabe un paquete de queso o pavo entero dentro de esta fiambrera?

Depende de la cantidad que compres, pero la mayoría de los paquetes estándar del mercado caben directamente en uno de estos recipientes.

¿La tapa cierra de forma hermética?

No, aunque está diseñada para mantener la frescura de los productos, su cierre no es completamente hermético.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2026.

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