“Pumas 7 – Anacondas 5, mis ganas de vivir: cero”: ‘La petanca del año’ de ‘La revuelta’ reivindica este deporte y Jorge Ponce se sale con la suya

El programa especial no puede superar a ‘El hormiguero’ en audiencia, pero logra ser un revulsivo para el espacio de David Broncano y vuelve a estar por encima de la media de La 1

“El reto deportivo del año después de la Champions, la UEFA, la Supercopa, la Copa del Rey... Todas las conocidas. Hoy la petanca vuelve al lugar que se merece”. Así introducía el comentarista Antoni Daimiel la primera Petanca del año presentada este jueves en La revuelta, y que enfrentaba a dos equipos de profesionales y famosos en un torneo del deporte tradicional jugado con boliches en los parques y playas españolas. “En Navidades me encontré con una señora que me dijo que nos habíamos metido con la petanca, y me pidió que la hiciéramos honor, y Jorge Ponce se lo tomó como el empeño de su vida”, anunciaba el presentador David Broncano.

Los dos equipos invitados al arenero fueron: los Anacondas Rencorosas, que capitaneado por Ponce tenía entre sus participantes a la folclórica María del Monte, la actriz Clara Galle, el rapero El Langui, así como la campeona del Open nacional Rosa Barranquero (que confesó ser la mujer que propulsó todo) o el campeón del mundo, de Europa y de España Jesús Cacho. Enfrente, los Pumas de San Rafael, con Broncano como líder, contaban en su equipo con el actor Miguel Ángel Muñoz, el escritor Juan José Millás, la humorista y colaboradora Lalachus, la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Fueron los primeros quienes se llevaron la gloria tras una remontada. “Pumas 7 – Anacondas 5, mis ganas de vivir: cero", anunciaba la humorista Victoria Martín, que acompañó a Daimiel en las labores de presentación. “La petanca es muy divertida, se hacen muchos amigos y todos los que estamos aquí somos y seremos amigos para siempre”, explicó Barranquero.

El campeonato, además, tuvo su propio patrocinador, Resbaloff, soluciones para tu baño, y una actuación musical entre partidas con Cervatana, Dandy Piranha y Machete, vocalista y teclista de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, junto a El Punky, manager de la banda. Tocaron Cap. IV La Bomba.

En audiencias, La petanca del año sirvió como un revulsivo a La revuelta, que lleva días marcando algunos de sus peores datos desde los inicios (en abril ha estado varias veces en el 8%). Aunque tampoco pudo superar a El hormiguero (13,4% de cuota y 1.616.000 espectadores de media), al menos este jueves La revuelta volvió a ser lo más visto de La 1, levemente por encima del share diario del canal público, con un 12,1% y 1.406.000 espectadores.