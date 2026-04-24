Detenidos dos jóvenes por delitos de odio al tirar a migrantes de sus patinetes y grabarlo en vídeo en Aldaia (Valencia)

En la imagen, dos agentes de la Guardia Civil conduce a uno de los detenidos.

La Guardia Civil ha arrestado a dos varones de 18 y 20 años, también por lesiones y delitos contra la seguridad vial

Dos jóvenes, de 18 y 20 años, han sido detenidos por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial a personas migrantes en la localidad de Aldaia (Valencia), llevados a cabo en una zona frecuentada por inmigrantes, a quienes tiraban en ocasiones de sus propios patinetes e incluso grababan en vídeo las agresiones, según ha informado este viernes la Guardia Civil. Las detenciones no son recientes, se produjeron en diciembre de 2025, ha precisado el instituto armado.

Los ahora detenidos empujaban a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete, causándoles lesiones debidas a la caída, y actuaban, sobre todo, por la noche e incluso llegaron a grabar algunas de las agresiones en vídeo.

Las investigaciones permitieron identificar dos vehículos que los autores usaban para desplazarse al lugar de los hechos que, junto a las declaraciones de las víctimas, permitieron determinar la autoría de los hechos.

Por ello la Guardia Civil ha detenido a dos varones de 18 y 20 años y nacionalidad española por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado mes de noviembre sobre un delito de lesiones y contra la seguridad vial a una persona migrante. Se continuaron produciendo hechos de similares características durante un período corto de tiempo.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.