Cocina sin grasas y con todo el sabor: los beneficios de usar una vaporera de bambú para tus verduras y pescados

Esta cesta de vapor tiene un diámetro de 25 cm, pesa 480 gramos y está diseñada para cocinar platos más sanos de forma rápida y sin renunciar al sabor

La cocina asiática cada vez cobra más presencia en Occidente, y no es solo por lo exóticos y sabrosos que resultan sus platos, sino que, además, en una amplia mayoría están cocinados al vapor. Esto hace que, además de ricos, sean mucho más sanos y rápidos de preparar. Si alguna vez te has planteado empezar a cocinar más al vapor y dejar los guisos y las frituras a un lado, seguramente cambiar las sartenes y ollas tradicionales por una cesta de vapor típica de la cocina oriental será una gran forma de comer más sano y cocinar más rápido sin renunciar al sabor.

Esta vaporera de bambú es un utensilio clásico de la cocina asiática para cocinar de forma rápida y sencilla. Con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas, este utensilio de cocina cada vez se va haciendo más hueco en los hogares españoles.

Cortesía de Amazon.

Cocina más sano y ensucia mucho menos

Muchas de las personas que se han decantado por empezar a utilizar este tipo de cestas para cocinar lo hacen, en gran medida, porque evitan tener que añadir aceites adicionales. Y esto ayuda enormemente a mantener una dieta más saludable sin renunciar al sabor, por ejemplo, de verduras o pescado fresco. Además, su funcionamiento es bastante sencillo y apenas ensucia, por lo que, si no te gusta cocinar mucho, será todo un descubrimiento para ti.

Muy fácil de usar

Para usarlo, tan solo tienes que seguir unos sencillos pasos:

Colocas la cesta sobre una olla con agua hirviendo, sin que entre en contacto con el agua. Añades los alimentos. Dejas que el vapor haga el resto.

Además, es especialmente útil si te gusta hacer platos laboriosos y estás haciendo muchas cosas a la vez en la cocina, ya que basta con echarle un vistazo de vez en cuando para ver cuándo alcanza el punto de cocción que buscas para tu elaboración.

Cortesía de Amazon.

Tamaño práctico y material muy ligero

Con sus 25 cm de diámetro, esta vaporera entra dentro de lo estándar, lo que la hace compatible con la mayoría de ollas o woks que podemos tener por casa. No es una vaporera grande ni pensada para cocinar en grandes cantidades, pero es perfecta para cocinar para ti solo o para cenar con tu pareja o un par de amigos. Por otro lado, el bambú tiene muchas ventajas, ya que es un material muy ligero (la vaporera pesa alrededor de 480 gramos) y, además, durante el cocinado absorbe parte de la humedad, lo que hace que los alimentos no queden demasiado emblandecidos durante la cocción.

Cortesía de Amazon.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de abril de 2026.

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