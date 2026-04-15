La forma más práctica de guardar los abrigos cuando cambia la temporada.

Impedir que la humedad o el polvo estropeen este tipo de prendas de invierno es posible: fichamos un lote de bolsas al vacío con doble cremallera y percha giratoria

Una de las tareas más repetidas a lo largo del cambio de estaciones es el ineludible cambio de armario. En el paso del invierno a la primavera, hay una serie de prendas a las que se les debe prestar una mayor atención. En especial, a los abrigos . Conservarlos en las mejores condiciones durante los largos meses del estío conlleva una organización adicional. Son prendas voluminosas, con un largo extenso y, algunas de ellas, confeccionadas en tejidos más delicados. Por todo ello, guardar los abrigos sin dañarlos y en el mínimo espacio pasa por adquirir un lote de bolsas al vacío como las que destacamos.

Se trata de un pack ahorro, a la venta por menos de 20 euros, cuyo interés en la plataforma del gigante del comercio electrónico Amazon no para de aumentar. Este tipo de fundas transparentes se reutilizan las veces que se quieran y son muy fáciles de manipular, doblar cuando ya no se utilizan y no sufrir desgaste alguno con el paso del tiempo. “Son ideales para colgar chaquetas o ropa de fiesta que no usas todo el año”, dice una usuaria.

Como hemos mencionado antes, aunque en EL PAÍS Escaparate ya hemos hablado del truco definitivo para organizar la ropa en el armario, el desván o el altillo, los abrigos, los trajes o las chaquetas de mayor entidad deben almacenarse, a ser posible, colgados y bien protegidos de deformaciones y de marcas, señales u olores desagradables. Y esto ocurre porque, año tras año, se suelen repetir los mismos errores de almacenamiento.

Lote de seis bolsas al vacío para guardar los abrigos en el armario. CORTESÍA DE AMAZON

Los errores que evitar cuando se guardan abrigos en el armario

Por muchos y diferentes organizadores para ahorrar espacio en casa después del cambio de armario que se tengan a mano, hay una serie de errores que se cometen con mayor frecuencia en el caso de reunir los abrigos de nuestro fondo de armario para su buena conservación. Entre los más destacados, se encuentran los siguientes:

No limpiar el tejido: aunque no lo parezca, hay manchas de sudor o restos de perfume que se quedan adheridos, generando malos olores o atrayendo insectos.

Fomentar la humedad ambiental: favorecer la aparición de moho es más fácil si no se dejan airear prendas de tan gran tamaño como los abrigos.

Usar las perchas equivocadas: no todas valen, como las más finas o las de alambre. Estas prendas de abrigo necesitan no todas valen, como las más finas o las de alambre. Estas prendas de abrigo necesitan perchas antideslizantes y anchas.

Apelmazar las prendas de abrigo con otras: las arrugas que se generan luego son muy difíciles de hacerlas desaparecer, sobre todo, en tejidos de lana.

Olvidar quitar objetos de los bolsillos: solo consiguen deformar partes del abrigo con el paso del tiempo o marcas que nunca desaparecerán.

No supervisar el grado de humedad interior: un ambiente demasiado húmedo acaba estropeando cualquier prenda. Recurrir a un ambiente demasiado húmedo acaba estropeando cualquier prenda. Recurrir a deshumidificadores resulta clave.

No dar importancia a la visita de insectos: como las tan temidas como las tan temidas polillas en prendas delicadas de lana o cachemir , por ejemplo.

Estas bolsas al vacío incluyen doble cremallera y una percha giratoria. CORTESÍA DE AMAZON

Bolsas al vacío para guardar abrigos: cierre hermético y gancho giratorio

Las seis bolsas al vacío que este lote incorpora poseen un tratamiento de poliamida en su tejido que protege de cualquier daño externo a los abrigos que incluyamos dentro de ellas. Además, poseen una doble cremallera que garantiza un cierre hermético maximizando el efecto de comprensión de aquellas, ganando hasta un 80% de espacio antes no disponible. Incluyen un percha giratoria para optimizar el orden en el armario.

En cuanto a los tamaños de estas bolsas al vacío, con válvulas de succión unidireccional para un rendimiento de sellado superior, presentan dos tamaños combinados. Uno para largos de abrigo más infantiles o pequeños, y otro más grande (de hasta 110 centímetros) que hacen alusión a prendas de abrigo de gran tamaño. Gracias a ellas, mantendremos a raya el polvo, el efecto nocivo de la humedad y la presencia de ácaros u otros bichos.

Lote de seis bolsas al vacío para guardar los abrigos en el armario. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre guardar abrigos en armarios

¿Un abrigo debe guardarse doblado al hacer el cambio de armario?

No necesariamente. De hecho, solo algunos pueden doblarse porque casi todos pierden su forma natural. Solo si fuera de un tacto muy suave, tendría sentido doblarlos.

¿Para este set de bolsas es apta cualquier máquina aspiradora?

Así es. Según el fabricante, debe usarse una aspiradora eléctrica estándar para extraer el aire y hacer el proceso del vacío de manera correcta.

¿Cómo son las tapas de este set de bolsas al vacío?

Presentan marcas de apertura y cierre marcadas para hacer el proceso todavía más fácil.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2026.

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