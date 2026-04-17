Los atracadores de un banco en Nápoles logran escapar por un túnel tras retener a casi 30 rehenes

Agentes del Grupo de Intervención Especial entran en el banco robado en el barrio de Arenella, en Nápoles, el 16 de abril.

Gaetano Manfredi, alcalde de la ciudad italiana, asegura que el asalto fue planificado de forma meticulosa: “Han hecho un trabajo de película”

Lo que comenzó como un asalto a un banco en Nápoles este jueves ha terminado convertido en una operación criminal cinematográfica. Un día después del robo y de la retención de 30 rehenes, las autoridades italianas han confirmado que los atracadores han logrado escapar por un túnel y, de momento, siguen prófugos. Todo apunta a que, una vez se hicieron con el botín, los ladrones utilizaron el propio sistema de alcantarillado para salir del edificio, que se encontraba fuertemente acordonado, según informa la agencia Europa Pres, citando al medio Napoli Today.

El atraco ocurrió el jueves en una sucursal del Crédit Agricole, en el prestigioso barrio de Arenella. Los ladrones ―tres, según el diario La Repubblica― irrumpieron con máscaras, amenazaron con armas de fuego a los empleados y clientes y vaciaron el contenido de varias cajas de seguridad. Para evitar una intervención de la fuerza pública, se atrincheraron con 30 rehenes, según confirmó la Delegación de Gobierno en Nápoles.

Los clientes fueron rápidamente liberados por la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros e, inmediatamente, los agentes entraron a capturar a los criminales. Sin embargo, no había rastro de ellos.

Las autoridades revisan las alcantarillas en las inmediaciones de la sucursal bancario del Credit Agricole, en Nápoles, el 16 de abril. Paolo Manzo (NurPhoto via Getty Images)

Según Napoli Today, utilizaron un túnel que conectaba con el alcantarillado y, por ahí, escaparon. La operación se planificó de forma meticulosa, con precisión, y fue realizada con extrema rapidez, según las autoridades.

El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, calificó el asalto como “un trabajo de película”. “Ha sido realmente un atraco planificado durante meses. Me sorprende que tantas personas trabajando bajo tierra durante meses no hayan sido detectadas”, aseguró.

De momento, las fuerzas de seguridad se han incautado de lo que creían que eran dos pistolas; luego, han confirmado que se trataba de réplicas.

Por ahora, no se ha informado del valor del botín. Según empleados del banco, citados por La Repubblica, la banda saqueó las “cajas privadas”, que no contenían dinero en efectivo. Decenas de personas se aglomeraron en la noche de este jueves en la sucursal para exigir información sobre sus depósitos bancarios.