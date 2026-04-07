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ESTILO DE VIDA

Ni ‘airfryer’ ni Thermomix: por qué esta olla eléctrica a presión es el único ‘gadget’ que necesitas en tu encimera

Es un electrodoméstico estrella con el que podrás prepara cualquier tipo de receta. Sirve como arrocera, vaporera, sartén y mucho más

Preparación de una sopa en una olla a presión eléctrica. Bondas Olga (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
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Para nadie es un secreto que tanto la freidora de aire como los robots de cocina han sido un antes y después en el arte culinario. Estas máquinas facilitan la cocción de los alimentos y la preparación de diferentes recetas, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y esfuerzo.

Pero atención, porque existe un aparato que une lo mejor de estos dos electrodomésticos y se convierte en el mejor aliado para triunfar con cada plato. Se trata de una olla eléctrica a presión que cuenta con múltiples programas automáticos que permiten una preparación adecuada de cada receta, por lo que no tendrás que preocuparte de que los alimentos se quemen y todo resulte en un desastre.

Además, ahora mismo tiene una oferta especial en Amazon del 9% de descuento, lo que supone un ahorro de más de 15 euros. A continuación te contamos más detalles.

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Una olla a presión que reemplaza a 10 electrodomésticos

Así es, ya que esta olla a presión se puede usar como arrocera eléctrica, vaporera, sartén, yogurtera, microondas o para cocciones lentas. Esto quiere decir que será la única máquina que vas a necesitar en la encimera. Por si fuera poco, posee un precalentamiento rápido y un sistema de cocción que ayuda a ahorrar hasta un 70% de tiempo en comparación con las técnicas tradicionales.

Disfruta de recetas más saludables en menos tiempo

Tiene una potencia de 1.200 W, una capacidad de 5,7 l e incorpora 28 programas preestablecidos que están especialmente diseñados para que los alimentos se cocinen perfectamente. Lo único que tendrás que hacer es configurar el programa y olvidarte del resto, lo que te permitirá realizar otras actividades mientras la comida está en su punto.

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Tiene un diseño sofisticado y es silenciosa

En este modelo no solo se ha mejorado la protección térmica, sino que también se ha renovado su diseño. Su acabado en color negro eleva su estética y la convierte en un complemento que no desentona en ninguna cocina. Por otro lado, su cubierta difusora ayuda a minimizar el ruido y evita las salpicaduras en las superficies.

Esto dicen los usuarios de Amazon

La ficha del producto tiene más de 700 valoraciones y cuenta con una nota media de 4,7 sobre 5. “Lo que más destacaría es su versatilidad. Permite preparar muchísimas recetas distintas y todas las que he probado hasta ahora han quedado muy ricas, con buen sabor y buenos resultados sin tener que estar pendiente todo el tiempo”, afirma uno de los usuarios de la plataforma de venta online.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

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