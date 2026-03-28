Las gafas con filtro azul más vendidas en Amazon que ayudan a reducir la fatiga ocular frente a pantallas

Mujer joven con gafas de bloqueo de luz azul trabajando con el portátil.

Incorporan unas lentes rojas que también bloquean eficazmente la luz verde y violeta. Se pueden comprar por menos de 30 euros

No existen estudios médicos que afirmen una incidencia directa entre la luz azul y las enfermedades oculares. Pero sí que puede estar relacionada con la fatiga visual, ya que el uso prolongado de todo tipo de pantallas, especialmente en las noches, pasa factura en algún momento.

Por esta razón, en el mercado se pueden encontrar gafas que prometen bloquear este tipo de luz, contribuyendo a un mejor descanso. Nosotros hemos encontrado las más vendidas en Amazon, que cuentan con un filtro que también inhibe el paso de la luz verde y violeta.

Pueden ser las aliadas perfectas para cuando teletrabajas o estudias. Aunque no son una solución definitiva, pueden ayudar a disminuir el cansancio ocular. A continuación te contamos más detalles.

Estas gafas con filtro de luz azul son las más vendidas en Amazon. © Amazon

Así son estas gafas con filtro de luz azul

Según su fabricante, bloquean las longitudes de onda por debajo de 550 nm. Esto quiere decir que forman una barrera contra la luz azul, verde y violeta. Estas luces pueden llegar a alterar la producción de melatonina, motivo que puede desencadenar un sueño de peor calidad.

Se recomienda usarlas una o dos horas antes de irse a dormir, mientras se está con el móvil o se está viendo la televisión. Esto es porque pueden contribuir a una mayor relajación, que se traduce en un descanso más reparador.

Incorporan lentes rojas de doble capa

Una de las características más destacables de las gafas es su tipo de lentes. Son de color rojo y están diseñadas especialmente para ofrecer la mejor experiencia. Para ello, cuentan con un doble revestimiento que evita los reflejos en las pantallas, por lo que podrás ver de forma más clara y nítida en todo momento.

Estas gafas con filtro de luz azul tienen lentes rojas. © Amazon

Son las gafas que bloquean la luz azul más vendidas en Amazon

Esto puede comprobarse en la ficha del producto, donde cuenta con esta etiqueta y donde también se afirma que en el mes pasado se han vendido 700 unidades. Actualmente tiene más de 350 valoraciones y una nota media de 4,3 sobre 5.

Los usuarios destacan principalmente lo útiles que resultan en la noche, además de su buena relación calidad-precio. “Bloquea totalmente los colores azul y verde. Se pueden utilizar para antes de ir a dormir o si tienes que trabajar hasta tarde y no te importa perder los colores”, reseña uno de los clientes satisfechos de esta plataforma de comercio electrónico.

En definitiva, aunque este tipo de gafas no son milagrosas, ya que se deben tener precauciones cuando se están muchas horas frente a una pantalla, sí pueden ayudar a que la vista se canse menos durante cada jornada.

Estas gafas que bloquean la luz azul pueden disminuir la fatiga ocular. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre gafas con filtro azul

¿Realmente funcionan?

Sí, pueden ayudar a disminuir la fatiga ocular. En este punto, es importante recordar que, si tienes algún problema de visión, lo mejor es consultar con un especialista.

¿Quiénes deberían de usarlas?

Personas con ojos secos, quienes pasan muchas horas frente a pantallas y quienes suelen tener problemas antes de dormir por el uso de este tipo de dispositivos.

¿Tienen algún efecto secundario?

Muchas de ellas pueden llegar a alterar ligeramente los colores. Por otra parte, pueden producir molestias al principio si el filtro es muy fuerte.

¿Cuándo se recomienda usarlas?

Especialmente en las noches o cuando se pasen largas horas frente al móvil, el ordenador, la tablet, etc.

¿Bloquean todos los tipos de luz azul?

No. El filtro de estas gafas no deja pasar la luz azul de las pantallas LED.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de marzo de 2026.

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