Un hombre mata a ocho niños en un tiroteo en Luisiana

El agresor se dio a la fuga. La policía ha disparado al sospechoso, que ha sido abatido

Un hombre armado ha matado este domingo a ocho niños en un tiroteo relacionado con violencia en el entorno del hogar en el Estado de Luisiana (EE UU), según las fuerzas de seguridad. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, ha informado de que los disparos se produjeron en varios hogares durante la madrugada del domingo.

Las víctimas tenían entre uno y 14 años, según ha adelantado la agencia AP, que informa también de al menos 10 heridos en el suceso.

El jefe de policía ha explicado que el agresor murió tras una persecución policial después de robar un coche y darse a la fuga por las inmediaciones de Bossier City. El sospechoso fue perseguido por varios agentes, que le dispararon. El agresor murió como consecuencia de las heridas de bala.

El jefe de Policía de Shreveport relató que recibieron el aviso de un tiroteo poco antes de las seis de la mañana, hora local. Las primeras informaciones les llevaron a concluir que se trataba de un caso de violencia en el entorno del hogar.

Los agentes se presentaron en la escena del crimen cerca de Linwood Avenue en la ciudad de Shreveport. Poco después descubrieron que otra vivienda en Harrison Street también formaba parte de la escena del crimen.

Los agentes vieron cómo, al abandonar el lugar de los hechos, el agresor robaba un coche en las inmediaciones, según los medios locales. La policía siguió al vehículo e inició una persecución que continuó hasta Bossier City. En ese momento, tres agentes de policía abrieron fuego, hiriendo mortalmente a la persona.

Las autoridades aún están recabando información sobre la escena del crimen, en hasta tres residencias. Algunos de los niños muertos eran familiares del sospechoso. “Se trata de una escena de gran envergadura, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros hayamos visto nunca jamás”, dijo Smith.

La policía de Shreveport requirió la ayuda de la policía federal de Luisiana para investigar el incidente. En un comunicado, las fuerzas de seguridad del Estado sureño indicaron que ningún agente resultó herido en el intercambio de disparos.

“Esta mañana, poco después de las siete, detectives de la Oficina de Investigaciones de la Policía Estatal de Luisiana fueron solicitados por el Departamento de Policía de Shreveport para investigar un tiroteo en el que se vio involucrado un agente tras una persecución en Brompton Lane, en Bossier City. Los investigadores están procesando la escena y recabando más información”, ha informado la policía estatal de Luisiana a través de un comunicado. “Una persona resultó herida de bala y falleció en el lugar. Ningún agente resultó herido durante el incidente. La investigación está en curso; se proporcionará más información en cuanto esté disponible”.