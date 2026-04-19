Un tiroteo en un bar ilegal de Morelos deja ocho muertos

Una jornada más de violencia en México. Esta vez el escenario ha sido el pequeño Estado central de Morelos. En la madrugada de este domingo, un enfrentamiento armado en un bar ilegal en Anenecuilco (11.200 habitantes, a unos 40 kilómetros al sur de Cuernavaca) ha dejado un saldo de ocho personas muertas, según ha confirmado el Gobierno regional en un comunicado. El Ejecutivo morelense no ha aclarado el origen de la balacera. Tampoco hay rastro de los agresores ni pistas sobre si el ataque responde a una pugna entre los carteles que aterrorizan la región desde hace años.

El ataque ocurrió en torno a las 4.30 de la madrugada (12.30 hora peninsular) en el bar El Rincón de la Banda. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. Reconocieron el estruendo al primer disparo: en Morelos, el sonido es inconfundible en amplias zonas del Estado. Al sitio llegaron los militares y la Guardia Nacional. Pero los responsables ya no estaban ahí. Solo los cuerpos de siete hombres y una mujer aún sin identificar. “Serán las autoridades competentes, con base en las investigaciones en curso, quienes determinen con precisión la forma en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes”, se ha limitado a señalar el Gobierno morelense.

Morelos, uno de los territorios con menor extensión del país y con poco menos de dos millones de habitantes, se ha ubicado consistentemente como una de las regiones con mayor violencia. En marzo, el Estado, junto con Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, concentró el 50% de las muertes registradas en ese mes. También ha sido el escenario de profunda crisis feminicida. A inicios de marzo, el asesinato machista de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) en la misma semana desató indignación en todo México.