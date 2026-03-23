El ‘gadget’ que abarata la factura de la luz es este medidor de consumo que arrasa en Amazon por menos de 13 euros.

Comprueba cada céntimo desperdiciado de los electrodomésticos conectados de casa con este producto fácil de configurar y que ofrece lecturas en tiempo real

Aunque el invierno ya nos haya abandonado y las temperaturas se estén empezando a recuperar, sobre todo, durante el día, la factura de la luz puede seguir dándonos alguna sorpresa desagradable con el denominado consumo fantasma. Aquel en el que los dispositivos y electrodomésticos conectados se quedan, de forma permanente, en modo de espera y acaben por engordar la tarifa eléctrica más de lo deseado. Por eso, y en un contexto tan incierto como el energético a nivel mundial, hemos fichado el medidor de consumo que está arrasando en Amazon en estos momentos. ¡Cuesta menos de 14 euros!

Sus más de 700 valoraciones en el gigante del comercio electrónico le avalan como un gadget muy necesario para el hogar, siendo su nota media muy elevada. Este medidor de energía ofrece un gran rendimiento y “cumple con las expectativas” generadas por muchos de los usuarios que ya lo han adquirido: “Es ideal para buscar oportunidades de ahorro en el recibo de la luz. Lo he puesto en el enchufe para cargar la batería del coche híbrido y registra bien el consumo”, dice uno de ellos.

Medidor de consumo eléctrico fácil de configurar. CORTESÍA DE AMAZON

Medidor de consumo eléctrico para casa: compatible con múltiples aparatos

Entender qué podemos hacer para ahorrar cada mes unos preciados euros en el gasto energético de la casa marcará la diferencia el resto del año. En el caso de este medidor de consumo eléctrico para casa se hace muy fácil al ofrecer lecturas claras en segundos. La domótica puede ayudarnos, pero analizar ciertos patrones de conducta mucho más. ¿Lo mejor? Este producto superventas es compatible con numerosos dispositivos.

Cafeteras , consolas, impresoras, barras de sonido , televisores portátiles, dispositivos vinculados a Alexa , routers y otros aparatos muy importantes, como frigoríficos , lavavajillas o secadoras funcionan igual de bien con este particular gadget. Su capacidad máxima es de 3.680 vatios, está protegido contra sobrecargas, tiene una pantalla LCD de gran tamaño con un amplio ángulo de visión y botones bien distribuidos. Puede rastrear voltaje, corriente, potencia, energía y frecuencia con los que identificar mejor los siguientes pasos a dar.

Este medidor de consumo eléctrico es compatible con múltiples aparatos. CORTESÍA DE AMAZON

Medidor de consumo eléctrico inteligente: ofrece lecturas en tiempo real

Su configuración es simple con el botón cost para establecer el precio de la electricidad que deseemos o el botón func para seleccionar el modo de monitorización, de entre sus siete opciones. Tras esto, solo habría que conectar un gadget útil como el que describimos entre cualquier electrodoméstico y el enchufe para así descubrir cuánta electricidad consumimos y lo que nos cuesta. “Gracias a él comprobé que pagaba 100 euros al mes por el consumo de un congelador”, asegura otra usuaria.

Otra de sus ventajas es que está respaldado por el certificado europeo y que cuenta con una batería de respaldo, por lo que se conserva siempre la configuración anterior y el precio unitario establecido de antemano, incluso, después de un apagón o una desconexión fortuita. “Es suficiente para hacer mediciones sencillas en el hogar, y sin requerir conocimientos técnicos”, reconoce otro comprador.

Medidor de consumo eléctrico fácil de configurar. CORTESÍA DE AMAZON

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.

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