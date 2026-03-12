Pruebo los mejores televisores portátiles para el hogar, los viajes o la oficina

Analizo cuatro modelos que van desde opciones compactas con batería para escapadas hasta televisores con ruedas y funciones Smart, pensados para moverse con facilidad entre estancias

El mejor televisor portátil Thomson 32” Go TV es la mejor opción de entre los cuatro modelos analizados: combina una pantalla grande con sistema Android TV, junto con ruedas integradas para moverla fácilmente sin soportes adicionales. Además, permite ajustar la altura, la inclinación y el giro de forma sencilla.

Nos hemos habituado a televisores con pantallas XXL provistos de las mejores tecnologías y servicios. Sin embargo, no son los únicos que podemos encontrar en el mercado. ¿Sabías que todavía existen televisores portátiles pensados para ir de viaje? Sus calidades (tanto a nivel de construcción como de imagen y sonido) no son comparables a las proporcionadas por los primeros, pero para utilizarlos de manera puntual en una escapada o para ver algo en cualquier habitación de la casa, son una alternativa a considerar.

Estos mini televisores —que vienen con su mando— tienen unas dimensiones compactas y un peso ligero que facilitan su desplazamiento. Además, suelen incorporar salida de auriculares, puerto USB para reproducir fotos, música o vídeos, e, incluso, la posibilidad de grabar directamente tus programas favoritos, combinando movilidad con funcionalidad.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Los modelos seleccionados están pensados tanto para quienes buscan llevar una televisión en sus escapadas como para los que necesitan un dispositivo que ofrezca calidad y movilidad dentro del hogar o la oficina. Para seleccionarlos me aseguré de que cubrieran distintos escenarios de uso: televisores con batería y alimentación 12V, ideales para viajes o caravanas; modelos compactos y económicos que funcionan como segunda pantalla; y opciones más completas, con ruedas y sistema Smart, pensadas para desplazarlas fácilmente de una estancia a otra.

Probé los cuatro televisores portátiles elegidos durante un mes para examinar su calidad de construcción, estabilidad, acabados y resistencia en un uso cotidiano. También evalué el proceso de configuración y la búsqueda de canales TDT en los modelos que la incorporan, comprobando la estabilidad de la señal y la rapidez en la detección de emisiones en HD. Al analizarlos y valorarlos, presté especial atención a los siguientes aspectos, considerando que estos televisores no compiten directamente con las gamas avanzadas de salón:

Diseño: calidad de construcción del televisor y del mando a distancia, estabilidad de la base o soporte, facilidad de transporte y sensación general de robustez.

Multimedia : calidad de imagen (resolución, nitidez, contraste y ángulos de visión), rendimiento del sonido, compatibilidad con formatos de vídeo, audio e imagen, así como funcionamiento de puertos y conexiones físicas.

Autonomía : en los modelos con batería o alimentación alternativa (pilas o 12V), se ha comprobado la duración real frente a la prometida y su comportamiento en diferentes niveles de brillo y volumen.

Experiencia de uso: facilidad de configuración inicial, proceso de sintonización de la TDT cuando corresponde, estabilidad de la señal, fluidez del sistema en modelos Smart, navegación por menús y comodidad general en el uso diario.

Televisor portátil con ruedas: Thomson 32′' Go TV

Televisor portátil Thomson. © Amazon

Para quién es: para quien necesita mover la televisión por toda la casa (y el jardín).

Por qué lo recomendamos: más que un modelo portátil, es en realidad una televisión sobre ruedas, y ahí reside precisamente su mayor virtud. Su pantalla de 32 pulgadas me permitió ver series y películas en compañía, eligiendo en cada momento el lugar más cómodo de la casa: en la zona del patio techada durante algunas tardes mientras veíamos la lluvia junto a la estufa portátil de leña ; o en el salón cuando caía la noche. Moverla apenas requiere esfuerzo y los giros se hacen con facilidad, aunque no sea precisamente ligera. Pero donde realmente marca la diferencia es en su ajuste físico: pude regular la altura, la inclinación y el giro exactamente como quería. Es un modelo pensado para moverse y verse desde distintos ángulos, lo que aporta un plus de comodidad e hizo que no necesitase soportes adicionales. La batería integrada promete hasta 4 horas, aunque en mi uso real con brillo medio y Wi-Fi activado, se quedó en poco más de 3 horas.

Gracias a su sistema Android TV pudimos disfrutar de Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+ como en cualquier tele fija. El control de voz resultó muy útil cuando tenía las manos ocupadas, y el sonido en general fue bastante aceptable: los diálogos se escuchaban claros y las bandas sonoras tenían suficiente presencia como para no necesitar altavoces externos. La conectividad también aprueba con nota.

Con sus puertos HDMI y USB conecté un portátil, una consola y un pendrive con fotos. Además, utilicé Google Cast para transmitir videos y música directamente desde el smartphone al televisor. Su resolución es adecuada a unos dos metros; si te acercas, se nota que no es ultra nítida, pero para un uso cotidiano —como ver la tele desde la cama o un capítulo en el patio— cumple más que de sobra. Asimismo, la sintonización TDT funciona con normalidad usando una antena estándar de interior, sin incidencias ni ajustes adicionales.

Sus puntos débiles: es grande para considerarla “portátil” de viaje.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 6 x 73 x 43 cm Peso: 31 Kg Audio: altavoces integrados de 16 W con Dolby Audio Conexiones: HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 Otros: incluye mando y adaptador de corriente

El televisor portátil más versátil: August DA100D (10”) TV Portátil TDT

Televisor portátil August. © Amazon

Para quién es: ideal para quienes quieren llevársela de viaje o utilizarla en distintos espacios, tanto dentro como fuera de casa.

Por qué lo recomendamos: me la llevé de escapada en la caravana que alquilamos para hacer una escapada de fin de semana y también la utilicé en distintas zonas de casa. Como puede funcionar conectada a la corriente o con pilas AA recargables, me dio bastante libertad en exteriores. La utilicé como pequeña segunda pantalla conectándola a un portátil por HDMI y también reproduje fotos y vídeos desde un pendrive. El reproductor multimedia no es avanzado, pero cumple con lo básico. El punto más flojo es el sonido, aunque con unos auriculares se disfruta bastante más. Y en conectividad es bastante completa para su tamaño: incluye HDMI, USB, ranura SD, AV y salida de auriculares.

Su pantalla de 10” es pequeña pero suficiente para ver los canales en abierto a corta distancia. Si bien su resolución de 1024x600 no impresiona, ofrece una calidad correcta para un uso ocasional o como televisor auxiliar. Uno de los aspectos que más útil me resultó fue la función de grabación. Permite programar contenidos desde la guía electrónica (EPG) o grabarlos al momento en una memoria USB. Como suelo irme a dormir pronto, más de una vez dejé un programa grabándose para verlo al día siguiente y funcionó sin problemas. También incorpora la función ‘timeshift’ para pausar o retroceder la emisión en directo. La sintonización depende bastante de la antena. Con la mini antena incluida en algunas zonas costó captar ciertos canales; al conectarla a una antena mejor o a una toma fija, la recepción mejoró claramente.

Sus puntos débiles: sintonización irregular con la antena incluida.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 3,2 x 26 x 17,2 cm Peso: 650 g Audio: dos altavoces de 1,5 W cada uno Conexiones: mini HDMI, USB, SD/MMC, AV, jack 3,5, entrada antena Otros: EPG 7 días, grabación, timeshift, batería/pilas AA, alimentación 12V

El televisor portátil con mejor imagen: LG 32U721SAW-W Smart Monitor

Televisor portátil LG. © Amazon

Para quién es: para quien quiere una pantalla premium todo en uno: tanto para streaming y trabajo como para movilidad dentro del hogar.

Por qué lo recomendamos: este LG es el modelo de la comparativa que más prestaciones ofrece, pero también el que más exige a cambio: espacio y presupuesto. Dadas todas sus posibilidades, lo probé en el despacho conectado por USB-C a un portátil, y también en el salón, el patio y el dormitorio. Al encender su pantalla 4K comprobé que la imagen es especialmente nítida con un nivel de detalle superior al resto. Ofrece negros más profundos que una pantalla LCD convencional, algo que se agradece en escenas oscuras. Esa calidad se aprecia si teletrabajas, si ves películas o series, y también en videojuegos, ya que además es compatible con FreeSync Premium, una tecnología que ayuda a que la imagen se vea más fluida y sin saltos cuando conectas una consola o un PC. Y nada negativo que decir sobre el sonido, todo se escucha de forma óptima. Eso sí, en aquellos momentos en los que me apetecía disfrutar plenamente de películas o música, conecté un altavoz externo.

Al moverlo, la sensación es parecida a cambiar de sitio un mueble pequeño; las ruedas ayudan, pero sus 33 kg se notan. Tampoco dispone de batería, por lo que no es la mejor opción si se quiere llevar de viaje. Lo que sí ofrece es mucha flexibilidad a la hora de ajustar la inclinación, la altura y el giro de la pantalla, además de contar con una base estable. Pero donde realmente marca la diferencia es en su sistema webOS 24: todo resulta fluido, las apps cargan rápido y el mando Magic Pointer permite apuntar a la pantalla como si fuera un ratón. Además, tener Spotify o YouTube integrados como en una Smart TV me permitió sacarle mucho partido. Al igual que sus conexiones, el puerto USB-C me simplificó mucho las pruebas: con un solo cable tuve vídeo, audio y carga.

Sus puntos débiles: pesa mucho y no tiene batería.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 43,8 x 71,42 x 42,94 cm Peso: 33 kg Audio: altavoces estéreo de 10 W por canal Conexiones: USB-C, USB-A, VESA Otros: webOS24, Magic Pointer, LG Channels, HDR10, FreeSync Premium

El televisor portátil más económico: KCR 15,6”

Televisor portátil KCR. © Amazon

Para quién es: para aquellos que buscan un modelo sencillo pero funcional a un precio asequible.

Por qué lo recomendamos: este televisor compacto cumple con una idea muy concreta: ofrecer TDT y entradas básicas en un formato pequeño, y su precio lo hace aún más atractivo. Funcionó perfectamente como televisión secundaria en una habitación pequeña y en la mesa de la cocina mientras preparaba las comidas. Gracias a su alimentación de 12 V (toma de coche o caravana), también fue ideal en viajes o desplazamientos cortos, aunque siempre requiere estar conectado a la corriente, ya sea en casa o fuera. Colocado en distintas superficies se mantiene estable y no da sensación de fragilidad, pero al ser ligero conviene no situarlo en el borde de una encimera si hay niños o mascotas. La sintonización TDT funciona de manera estable en interiores con una antena estándar y permite acceder a todos los canales habituales sin problemas.

Su pantalla de 15,6” y ángulo de visión son perfectos para distancias cortas, y la resolución ofrece una nitidez sorprendente para su rango de precio, aunque no reproduce colores cinematográficos ni negros profundos. Las conexiones incluyen HDMI, VGA, USB y AV. Conecté un portátil por HDMI y funcionó a la primera, al igual que una consola antigua por AV. El USB me permitió reproducir vídeos y fotos, eso sí, los menús son algo básicos. Por su parte, el mando es sencillo y el sonido suficiente. Los diálogos se escuchan bien y los vídeos cortos se reproducen sin problema; pero para efectos más avanzados conviene usar auriculares o altavoces externos. Lo que sí eché en falta es que contase con funciones inteligentes o acceso directo a apps de streaming.

Sus puntos débiles: no tiene funciones Smart.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 4,5 x 39,6 x 25 cm Peso: 2,5 kg Audio: estéreo 2.0 Conexiones: HDMI, VGA, USB, AV, TDT DVB-T2 Otros: alimentación dual 12V/220V, mando a distancia

Otros modelos de televisores portátiles interesantes

Si buscas un modelo para videollamadas o uso en entornos laborales

El modelo WEICNE destaca por su pantalla táctil inteligente y cámara de 8 MP/13 MP.

Televisor portátil WEICNE. © Amazon

Si lo que priorizas es el sonido

Este modelo ofrece un audio potente y una experiencia envolvente gracias a sus dos altavoces frontales de 10 W, sonido Dolby Audio y tecnología dbx-tv.

Televisor portátil Metz. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre televisores portátiles

¿Pueden reproducir contenido desde dispositivos externos como consolas o reproductores multimedia?

Suelen contar con entradas HDMI y AV que permiten conectar consolas, reproductores Blu-ray, cámaras o, incluso, ordenadores portátiles. Esto los convierte en pantallas auxiliares versátiles, capaces de mostrar contenido de distintas fuentes sin depender solo de la señal de antena.

¿Cuánto dura la batería de un televisor portátil y qué factores influyen?

La duración depende de la capacidad de la batería y del uso que se le dé: ver televisión en sintonizador digital consume menos energía que reproducir vídeos desde un USB con brillo máximo. En general, ofrecen entre 2 y 5 horas de autonomía, suficiente para viajes cortos o uso en exteriores. Algunos televisores, en cambio, requieren estar siempre conectados a la corriente.

¿Qué funciones “Smart” o de sistema operativo incluyen los televisores portátiles?

Algunos modelos incorporan sistemas Android o webOS para acceder a apps de streaming, navegar por internet o utilizar funciones adicionales como control por voz. Esto los hace mucho más versátiles, ya que se pueden usar no solo para ver canales en abierto, sino también para reproducir contenido desde plataformas como Netflix, YouTube o Spotify, igual que un televisor Smart convencional. Sin embargo, no todos los modelos incluyen estas funciones, así que es importante comprobarlo si se busca un dispositivo completo para entretenimiento y trabajo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de marzo de 2026.

