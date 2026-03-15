El clásico europeo del mes se vive en Movistar Plus+ al mejor precio

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Las noches de Champions siempre son especiales. Por ejemplo, la que vivió la afición blanca el pasado miércoles ante un Manchester City irreconocible. Los de Arbeloa desarbolaron en tan solo media parte a un conjunto, liderado por Pep Guardiola, donde se vieron sobrepasados por un Fede Valverde reconvertido a delantero. Él solo endosó un triplete a los jugadores mancunianos que dejó (casi) sentenciada la vuelta de octavos en Inglaterra. Sin embargo, aún quedan 90 minutos por disputar. Por eso, y si todavía no tienes la suscripción a Movistar Plus+ para ver este partido y todos los demás que restan hasta la final, el momento es ahora: puedes hacerlo ya por menos de 10 euros al mes.

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Imagen promocional de la vuelta de octavos de final entre el Manchester City y el Real Madrid. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Manchester City versus Real Madrid: un pase a cuartos casi asegurado

La ida de los octavos de final del Real Madrid dejó a un Manchester City todavía con más dudas entre su afición. Aunque vaya segundo en la Premier, no deja de estar a varios puntos de un líder muy sólido, como es el Arsenal este año. Por eso mismo, y con un Mbappé pendiente de recuperarse para una noche de Champions que promete ser una lucha constante de los de Guardiola por, al menos, forzar una prórroga agónica.

La defensa del Manchester City tendrá que estar muy atenta a las carreras de Fede Valverde, el capitán que ha vuelto a hacer creer a los más escépticos que el cambio de cromos en el banquillo, con un Xabi Alonso que acabó fuera del club tras el mal resultado en la Supercopa de España y de perder en Champions contra el propio City, ha merecido la pena. Eso sí, jugadores como Vinicius deberán afinar más la puntería en caso de que el resultado quede muy ajustado, sobre todo, si se llegara a la tanda de penaltis.

Pep Guardiola, cabizbajo, pasea por un lateral del estadio Santiago Bernabéu. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Nueva oportunidad del Madrid para asaltar su final soñada

El Rey de Europa es un sobrenombre que siempre se ha asociado al Real Madrid. Y es así gracias a las quince veces que ha conquistado un premio que, para muchos otros equipos, es simplemente un sueño. Pese a todo, Bellingham y compañía aún tienen que dar varios pasos adelante para llegar a jugar una final que, en el mejor de los casos, llevarán dos años sin pisar. ¿Levantará Dani Carvajal por segunda vez el trofeo más querido en el Madrid?

Sea como fuere, la apuesta de Movistar Plus+ no por dar solo el mejor fútbol a sus suscriptores, sino por ampliar la cobertura televisiva deportiva de su catálogo es firme. Los espectadores podrán seguir el mejor pádel, rugby o ciclismo en streaming. Y también lo más destacado de las finales de Gran Slams, los dos mejores partidos por jornada de la Euroliga y el partido más destacado de LALIGA, por citar varios ejemplos.

Dani Carvajal corre por el campo con el trofeo de la última Champions ganada por el Real Madrid. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre fútbol de Champions en Movistar Plus+

¿En qué fecha es la final de esta edición de la Champions?

Se celebrará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

¿Cuántas finales se han jugado en la competición de clubes de élite europea?

Será la final número 71 y la número 34 desde que se cambió la nomenclatura a UEFA Champions League.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de marzo de 2026.

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