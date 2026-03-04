Este candado táctil elimina la necesidad de usar llaves

Este candado con huella táctil tiene una batería de larga duración, es resistente al agua y sustituye las llaves y las contraseñas por un simple gesto seguro y rápido

Una de las cosas que menos gustan a las personas que utilizan candados de manera habitual, ya sea para ir al gimnasio o para cerrar el trastero o la caseta de las herramientas en casa, es tener que estar pendientes de dónde guardan la llave o tener que ir a recogerla a su sitio seguro cada vez que quieren abrir la puerta. Además de que la llave de un candado antirobo puede suponer un incordio en el día a día, también cabe la posibilidad de que se pueda perder mientras entrenas u olvidarla sin darte cuenta en cualquier lugar. Sobre todo, es especialmente molesto utilizar un candado con llave en el gimnasio, ya que muchas veces la ropa deportiva que utilizamos no tiene ningún bolsillo con cremallera y enganchar la llave en los cordones de las zapatillas de correr es un poco incómodo.

Para evitar problemas con las llaves aparecieron los candados de código numérico, pero también pueden suponer un problema si pasas mucho tiempo sin utilizarlos y terminas olvidando la contraseña que habías puesto. Por eso, este candado de huellas dactilares es el sustituto perfecto para los candados tradicionales, ya que no necesitas estar pendiente de la llave ni memorizar ningún código.

Hasta 20 huellas pueden servir de llave

Volver al gimnasio después de un tiempo y darte cuenta, cuando has cerrado el candado, de que no recuerdas la contraseña es una faena. Esto te puede tener un buen rato probando una y otra vez posibles contraseñas hasta que por fin das con la forma de abrirlo. Con este candado te olvidarás de ese problema: utilízalo para lo que quieras y podrás abrirlo simplemente pasando tu dedo por el lector. Lo mejor es que no solo es capaz de recordar tu huella, sino que puedes memorizar hasta 20 huellas distintas, algo muy práctico si lo compartes en casa, en la oficina o incluso con tu pareja para llevar al gimnasio una vez cada uno.

Batería duradera y carga USB

Al contrario que los candados tradicionales, este modelo es digital y, por lo tanto, necesita una batería. No tienes que preocuparte por comprar pilas aparte o la batería por separado, todo está incluido en el paquete. La batería es de bajo consumo y no necesitarás cargarlo durante al menos seis meses con una sola carga completa. Si lo usas de forma habitual, puede soportar unas 3000 aperturas antes de necesitar una recarga. Y cuando la batería está baja, una luz roja te avisa para que no te pille por sorpresa.

Resistente al paso del tiempo y a la lluvia

Este candado, además de ser muy práctico, es muy resistente al paso del tiempo, ya que está fabricado con acero inoxidable. Además, es resistente al agua, así que, si lo usas para la mochila y se te moja un día de lluvia o si lo sueles utilizar en la taquilla de la piscina y lo manipulas con las manos mojadas después de nadar, no tienes que preocuparte porque se pueda bloquear o estropear.

Uno de los candados mejor valorados de Amazon

Con una valoración media de 4 sobre 5 estrellas, este candado se está convirtiendo en una opción cada vez más utilizada por los usuarios de Amazon que emplean candados habitualmente para diferentes cosas. Su excelente relación calidad-precio, su eficacia y la libertad que da no tener que estar memorizando códigos o teniendo una llave siempre a mano son las principales características por las que este candado gusta tanto.

Preguntas frecuentes

¿Cómo y cuánto se tarda en cargar el candado con huella táctil?

Tan solo necesitarás conectar el USB de carga que viene en la caja y enchufarlo a la corriente durante 2 horas para que vuelva a estar listo.

¿Es complicado configurarlo?

No, el proceso de registro y reinicio es sencillo siguiendo las instrucciones incluidas en el paquete.

