Las zapatillas de Under Armour para correr que ahora cuestan menos de 40 euros y están arrasando

El modelo de zapatillas Charged Surge 4 de Under Armour es transpirable y cuenta con una amortiguación perfecta para correr de forma segura y cómoda

Salir a correr no siempre es fácil; muchas veces falta la motivación, pero luego hay otras circunstancias que nos lo impiden, aunque los niveles de motivación estén muy elevados. Las lesiones, la lluvia intensa o la falta del calzado adecuado para salir a correr son solo algunos de los motivos que, aunque estemos mega motivados, nos pueden frenar a la hora de salir a correr. Para combatir las lesiones o evitar que llueva no podemos hacer nada por ti, pero lo que sí podemos hacer es recomendarte unas buenas zapatillas para que siempre tengas a tu disposición un calzado de calidad y seguro para salir a correr.

Si cuando sales a correr notas demasiado impacto en las rodillas o acabas con los tobillos doloridos, puede deberse a que tus zapatillas ya están gastadas o a que no son las apropiadas para practicar running. Las Under Armour Charged Surge 4 son unas zapatillas para hombre pensadas para reducir el impacto en las rodillas y amortiguar cada zancada.

35% de descuento, ahorras 21 euros.

GETTY IMAGES.

Amortiguación que reduce el impacto y te da impulso

Estas zapatillas cuentan con una mediasuela con tecnología Charged Cushioning, diseñada para absorber el impacto de cada zancada y devolverte parte de esa energía en forma de impulso hacia delante. Esto hace que su amortiguación te dé mayor potencia en superficies duras como el asfalto y que, además, cada apoyo resulte menos agresivo para tus rodillas y tobillos.

Unas zapatillas transpirables y con refuerzo para el tobillo

La parte superior de la zapatilla está fabricada con malla transpirable para que el aire circule mientras corres y no se te sobrecalienten los pies, sobre todo en las épocas más calurosas del año, como la primavera y el verano. Además de la malla transpirable, estas zapatillas incorporan un refuerzo acolchado alrededor del tobillo que ayuda a protegerlo sin resultar demasiado rígido o molesto a la hora de correr.

35% de descuento, ahorras 21 euros.

Cortesía de Amazon.

Sujeción cómoda y diseño pensado para durar

Una de las características que más valoran los usuarios de estas zapatillas es su suela exterior de goma con patrón de tracción, diseñada para que su agarre sea sólido y efectivo durante años. Si buscas unas zapatillas que combinen ligereza, resistencia y protección, este modelo tiene el equilibrio perfecto para acompañarte durante muchos kilómetros en tus carreras diarias.

35% de descuento, ahorras 21 euros.

Cortesía de Amazon.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.