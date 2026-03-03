Ir al contenido
ESTILO DE VIDA

8 vestidos de invitada por menos de 60 euros

Durante los próximos meses, la agenda se llena de bodas y celebraciones: una selección de diseños elegantes y asequibles con los que triunfar sin gastar de más

¿Planes de invitada a la vista? Aquí van ocho opciones elegantes y asequibles para ir acertada.GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Con la llegada del buen tiempo, la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) está a la vuelta de la esquina y con ella, surge la eterna pregunta: ¿qué me pongo? Aquellas que tienen un evento de invitada marcado en el calendario próximamente, es hora de comenzar la búsqueda del modelito perfecto. Hay un punto importante a tener en cuenta, tomad nota: no hace falta gastar una fortuna para deslumbrar.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado ocho vestidos elegantes y asequibles que permiten lucir espectacular por menos de 60 euros.

Falda con volante

Los detalles especiales de este vestido lo convierten en una gran elección para cualquier evento. Sus mangas largas voluminosas con puños elásticos y el volante en la falda crean un efecto muy favorecedor.

  • Disponibilidad de colores: cinco.
  • Disponibilidad de tallas: desde S a XL.
COMPRA POR 28,38€ EN AMAZON

Vestido de gasa con mangas tipo capa

Ligero, cómodo y con un diseño que favorece a todas. Su tejido fluido aporta movimiento y la cremallera trasera permite un ajuste cómodo. Destaca por las mangas tipo mini capa que aportan elegancia. Además, es un top ventas con más de 6.000 reviews.

  • Disponibilidad de colores: cuatro.
  • Disponibilidad de tallas: desde S hasta XXL.
COMPRA POR 48,99€ EN AMAZON

Vestido cruzado

Con más de 3.000 valoraciones, este modelo ofrece el equilibrio ideal entre comodidad y estilo. Cuenta con un diseño con lazada lateral y un drapeado en la zona del vientre que estilizan la figura, además de un escote en pico que aporta un toque sofisticado. Su ajuste ceñido garantiza confort y libertad de movimiento.

  • Disponibilidad de colores: siete.
  • Disponibilidad de tallas: XS-6XL.
COMPRA POR 34,70€ EN AMAZON

Corte entallado con volantes

Elegancia y versatilidad son los dos aspectos que podrían definir a este vestido. Se consigue a través de un ajuste ceñido ultrafavorecedor y un gran volante en la falda que se lleva todas las miradas.

  • Disponibilidad de colores: seis.
  • Disponibilidad de tallas: XS-XXL.
COMPRA POR 47,99€ EN AMAZON

Más de 36.000 valoraciones

Un absoluto éxito de ventas entre las compradoras. ¿El motivo? Su diseño cómodo que garantiza confort durante horas, su escote en V que estiliza y una falda con volumen que aporta movimiento. A todo ello, se suma una excelente relación calidad-precio.

  • Disponibilidad de colores: 11.
  • Disponibilidad de tallas: XS-3XL.
COMPRA POR 42,99€ EN AMAZON

Con escote en pico

Ideal para las que busquen algo sencillo pero con un detalle especial. Destaca por un diseño plisado en la parte del pecho que aporta textura junto con un tejido de gasa suave y transpirable. Además, ofrece una cintura ajustada y caída holgada que complementan el estilismo.

  • Disponibilidad de colores: 23.
  • Disponibilidad de tallas: 34-58.
COMPRA POR 59,99€ EN AMAZON

De manga larga con pliegue en la cintura

Con un diseño de lo más estiloso y favorecedor, este vestido corto destaca por el volumen de sus mangas y su elegante caída con cierto volumen. Los pliegues realzan la silueta y aporta personalidad al conjunto.

  • Disponibilidad de colores: cuatro.
  • Disponibilidad de tallas: S-XL.
COMPRA POR 31,34€ EN AMAZON

Vestido corto con lazo

Cuello redondo en la parte frontal, escote en V en la espalda, manga tipo ala con caída ligera y lazada en la cintura. Cada detalle está pensado para realzar la silueta y ofrecer un ajuste favorecedor.

  • Disponibilidad de colores: nueve.
  • Disponibilidad de tallas: XS-3XL.
COMPRA POR 47,30€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los vestidos de invitada por menos de 60 euros

¿Cómo elijo el look adecuado según el tipo de evento?

Para bodas de día, opta por tejidos ligeros y tonos claros, pasteles o estampados. Siempre son un acierto. Para eventos de noche, los colores oscuros o satinados funcionan mejor.

¿Cómo combinarlos?

Al tratarse de diseños lisos, la versatilidad es su mayor ventaja. Permiten jugar con los complementos, desde sandalias o tacones hasta bolsos y joyas, para aportar un toque personal y adaptar el outfit a cada tipo de celebración.

¿Están todas las tallas disponibles?

En cada diseño se especifica el rango de tallas disponible. No obstante, el stock puede variar según el modelo y la talla seleccionada.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

