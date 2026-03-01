Estas muñequeras para aliviar la artritis están hechas de algodón compresivo y son tan cómodas que puedes usarlas durante todo el día

Alivia la artritis y cualquier afección de la mano con estas cómodas muñequeras.

Han sido desarrolladas por médicos especializados y ya acumulan más de 13.000 valoraciones en Amazon

Las afecciones de la mano pueden suponer verdaderas complicaciones. Usamos las manos para casi todo a lo largo del día, por lo que es primordial que estén en las mejores condiciones posibles y que intentemos aliviar cualquier tipo de molestia que puedan ocasionar las enfermedades o las lesiones.

Además de cuidarlas y recurrir a productos como el que te proponemos hoy en EL PAÍS Escaparate, también es importante ejercitar la zona: una muy buena técnica para trabajar tanto la muñeca como el antebrazo es usar un giroscopio de mano: sirve para fortalecer los músculos, tanto si tienes dolencias o lesiones como si decides usarlo como método preventivo.

Su confección de algodón las hace cómodas y duraderas. Cortesía de Amazon

Están diseñadas por médicos

Un equipo de médicos especializados ha desarrollado estas muñequeras con el fin de conseguir unos resultados óptimos. Dichos médicos tienen experiencia en el tratamiento de la artritis (y la hinchazón, la rigidez y el dolor que vienen con ella) y otras afecciones del área, así que estás en buenas manos. “Llevo poco tiempo usándolas, pero tras ponérmelas para dormir amanezco con las articulaciones de los dedos deshinchadas, con lo cual el dolor es mucho menor”, afirma una compradora.

Especialmente creadas para las dolencias de la zona de las manos, muñecas y dedos, notarás un mayor alivio gracias a su uso. Además, están confeccionadas para que duren y ofrezcan confort en la zona de las manos.

Están hechas de algodón compresivo y son cómodas

La comodidad es la finalidad de estas muñequeras, y que puedas usarlas durante todo el día. Mezclan algodón, nylon y elastano para que esto sea posible y que resulten cómodas aunque las lleves durante horas. Además, gracias a que tienen las puntas abiertas, podrás utilizar los dedos sin problema alguno; a todos nos ha pasado que, por llevar guantes, no hemos podido hacer uso de la pantalla del móvil, tablet o cualquier otro dispositivo electrónico. El diseño de estas muñequeras, sin embargo, es completamente funcional: tu día a día no se verá afectado.

Incorpóralas a tu día a día para aliviar molestias. Cortesía de Amazon

Son multiusos: utilízalas para mucho más que la artritis

Pese a que su uso principal es el alivio de los síntomas causados por dicha enfermedad (y sus distintos tipos, como osteoartritis, artritis reumatoide o artritis psoriásica), lo cierto es que estas muñequeras sirven para mucho más. Alivian los síntomas causados por el síndrome del túnel carpiano, la enfermedad de Raynaud o incluso lesiones y contracturas causadas por el deporte o cualquier actividad física que requiera usar las manos. También pueden usarse para combatir las bajas temperaturas.

“Ahora con los guantes siento que me duele menos y que me recupero más rápido, y mis dedos no se resienten tanto”, nos cuenta una usuaria.

Puedes usarlas para cualquier actividad. Cortesía de Amazon

Incluye un manual escrito por médicos

Si quieres aprovechar al máximo tus muñequeras, puedes consultar el manual que viene incluido. En esta guía completa, los médicos aportan información sobre la enfermedad, consejos, opciones de tratamiento y una serie de ejercicios que puedes hacer para que tu recuperación vaya más rápido y recuperes la fuerza en las manos. Eso sí: está en inglés.

Preguntas frecuentes sobre estas muñequeras para aliviar la artritis

¿Qué actividades puedo hacer con las muñequeras?

Puedes llevar a cabo cualquier actividad mientras las llevas puestas: puedes escribir a mano o en el ordenador, conducir, jugar a videojuegos, hacer manualidades...

¿Se pueden lavar?

Sí, se pueden lavar. Es muy importante, sin embargo, lavarlas a mano para que no se estropeen.

