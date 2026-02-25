Esta barbacoa compacta y portátil se convertirá en la excusa perfecta para una comida con amigos cada fin de semana

Ofrece resistencia a altas temperaturas, es desmontable y ocupa poco espacio para que puedas transportarla fácilmente

¿Existe mejor plan que reunirse con amigos para celebrar una barbacoa? Ahora que parece que los días de lluvia nos dan un descanso y el sol vuelve a ser el gran protagonista, juntarse el fin de semana para un pícnic con amigos se antoja un plan irrenunciable.

En una terraza, jardín o hasta en un camping. Vosotros elegís el lugar y desde EL PAÍS Escaparate os proponemos la parrilla ideal. Se trata de una barbacoa de carbón compacta, con patas desmontables y el tamaño perfecto para llevártela a cualquier parte.

Disfruta de una barbacoa con amigos

Su diseño compacto con piernas desmontables y sus cómodas manijas de levantamiento te permiten llevártela a cualquier lugar para disfrutar de una barbacoa con amigos o familiares.

Esta barbacoa de carbón está hecha de acero inoxidable 430 para evitar la deformación, la corrosión y el óxido. Asimismo, es resistente a altas temperaturas, con una tolerancia de hasta 600ºC.

Disfruta de una barbacoa con amigos. Cortesía de Amazon

Pies ajustables para suelo irregular

Si te llevas esta barbacoa de acampada o a un pícnic con amigos, es posible que el terreno donde la vayas a colocar sea inestable. En ese caso no te preocupes porque puedes ajustar las almohadillas roscadas de la parte inferior de sus patas para mantenerla equilibrada, incluso en un suelo desigual.

“Es muy fácil de montar y cuando le pillas el truco al encendido, es muy práctica. Si no dispones de una barbacoa fija, esta te da el servicio igual, con la ventaja de que te la puedes llevar al campo, de camping, etc. Yo he hecho barbacoas hasta para seis personas, el truco es organizarte e ir poniendo primero los productos que más tiempo necesiten”, explica, satisfecha, una usuaria en comentarios.

Apertura de ventilación de ocho agujeros

Las rejillas de ventilación están a ambos lados de la barbacoa. En total, cuenta con cuatro agujeros diseñados en el lado izquierdo y derecho de la parrilla que ayudan a quemar bien el carbón consiguiendo que la llama sea más fuerte. Asimismo, la temperatura del horno se puede ajustar según el flujo de aire.

Cuenta con cuatro rejillas de ventilación a cada lado. Cortesía de Amazon

Desmontable y fácil de limpiar

Esta parrilla desmontable ocupa poco espacio para que puedas guardarla en cualquier rincón. Asimismo, su instalación es muy sencilla: solo tienes que colocar ligeramente sus pies extraíbles e insertar la rejilla de carbón. Por otro lado, es fácil de limpiar, ya que la rejilla se puede quitar cuando está sucia.

“Relación calidad precio estupenda. Tamaño perfecto para tres personas, fácil de montar y desmontar (solo son las patas) y fácil de limpiar. La parrilla muy práctica al tener forma rectangular”, confirma un comprador. Por tanto, esta barbacoa portátil es ideal para irte de acampada o para disfrutar de una comida al aire libre en familia, incluso cuando se cuenta con poco espacio.

Barbacoa desmontable y de fácil instalación. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta barbacoa portátil

¿Qué piezas incluye?

Esta barbacoa compacta viene con dos patas telescópicas, dos patas desmontables, una parrilla de carbón, una cuadrícula y un gancho para rejilla.

¿Cuánto pesa y mide?

Esta barbacoa pesa 1.86 kg y su tamaño (largo x ancho x alto) es de 40 x 28 x 21.5 cm. Asimismo, si está plegada es de 41.5 x 29 x 11.5 cm.

¿Qué capacidad tiene esta barbacoa?

Esta barbacoa está pensada para 4-6 personas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de febrero de 2026.

