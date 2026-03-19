El juez fija para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio de Rafael Caro Quintero en Nueva York

El capo mexicano, que enfrentará el proceso legal en una corte de Brooklyn, es acusado de dirigir una empresa criminal y de matar al agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena

Un juez federal ha dictaminado este jueves que el juicio contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027, quien tendrá que enfrentar los cargos que tiene en su contra en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. El cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, conocido como el Narco de Narcos, es acusado de dirigir una empresa criminal; asesinato, que incluye el secuestro, la tortura y homicidio del agente especial de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Kiki Camarena en 1985. Asimismo, el capo deberá enfrentar otros dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Tras la audiencia en el tribunal federal de Brooklyn, la abogada del capo, Elizabeth Macedonio, ha declarado que los fiscales y la defensa “continúan discutiendo la posibilidad de un juicio abreviado”. Posteriormente, ante los medios que se dieron cita en las afueras de la corte, ha precisado que las conversaciones se encontraban en una etapa inicial. Por su parte, el fiscal federal Francisco Navarro ha declarado ante el tribunal que “actualmente no existe ninguna oferta de acuerdo”.

El exlíder criminal tendrá su próxima audiencia el 17 de junio de 2026 para determinar si tendrá un juicio rápido, aunque debido a la complejidad de su caso podría no calificar. “Previo consentimiento de todos los abogados y tras la designación por parte del Tribunal de este conjunto de causas para un juicio rápido, y en interés de la justicia, se dicta una resolución por la que se suspende el juicio rápido hasta la próxima vista presencial”, detalla el documento de la corte de Brooklyn.

Caro Quintero, de 73 años, se declaró inocente en febrero de 2025 de cargos que incluyen participación en una organización criminal continua y conspiración para la importación de cocaína. El fundador del Cartel de Guadalajara, quien alguna vez dominó el mundo del crimen organizado en México, se encuentra actualmente bajo prisión en Estados Unidos.

El Narco de narcos formó parte del extenso grupo de 29 capos mexicanos que fueron extraditados al norte del río Bravo en febrero de 2025, un botín que fue entregado al Gobierno estadounidense por parte de su homólogo mexicano como parte de las negociaciones para evitar la imposición de aranceles con la que Trump amenaza a gran parte de los países del mundo.

[Información en desarrollo. Habrá más detalles en breve]