La manta perfecta para pasar los días de lluvia en el sofá: es extragrande y muy suave

Esta manta está hecha de microfibra de alta calidad, tiene un acabado de cordón grueso y muy suave y cuenta con unas dimensiones de 270 x 230 cm

Cuando llega el fin de semana durante estos meses de frío intenso y lluvia, lo que más apetece es disfrutar de un tiempo en casa. Cocinar algo rico, leer un buen libro, ver tu serie favorita o simplemente disfrutar de tiempo de calidad con la familia son los mejores planes para estos días mientras esperamos la llegada de la primavera. Para disfrutar al máximo de estos días es importante crear un ambiente acogedor: tener un sofá cómodo para pasar horas disfrutando sin que la espalda se resienta, una smart TV lo suficientemente grande para que se vea bien desde cualquier punto del salón, pero lo más importante, o al menos lo que más sensación de hogar da, es contar con una de esas mantas suaves y grandes con las que no solo nos podemos tapar, sino que además resultan agradables al tacto.

Esta manta extragrande es ese complemento que te faltaba para disfrutar como nunca de los días de peli y manta. Es la típica manta que puedes usar tanto para tener en el sofá como para llevártela a la cama y ponerla como extra los días de más frío del invierno.

Un tejido ultrasuave, esponjoso y transpirable

Una de las características que más destacan y que más valoran los usuarios de esta manta es su tacto. Al estar hecha 100% de microfibra de alta calidad, resulta muy suave y extremadamente agradable cuando entra en contacto con la piel. Su diseño con acabado de cordón grueso le da un toque sofisticado y elegante que además hace que sea más esponjosa y mullida. Aunque es estupenda para los días fríos, también es transpirable, por lo que no da sensación de agobio o de calor extremo, incluso si la usas durante muchas horas seguidas.

Tamaño grande y uso versátil

Sus dimensiones de 230 x 270 cm son una de las cosas que más gustan a los amantes de las mantas suaves. Que cubra bien el cuerpo y que no se te salgan los pies cuando te tumbas en el sofá es la diferencia clave cuando hablamos de este tipo de productos. Además, es una manta muy versátil, ya que la puedes usar tanto en el sofá como en la cama sin que se quede corta, incluso si la compartes con otra persona.

Un diseño hecho para durar disponible en diferentes colores

Además de tener un aspecto elegante, el diseño de rayas de cordón grueso le da un aspecto clásico y discreto, huyendo de estampados, patrones o dibujos añadidos. Puedes encontrar esta manta en 7 colores diferentes para que elijas la que más combina con tus gustos o la decoración de tu casa. Además, el material es muy duradero, por lo que tanto el color como la suavidad de la manta se conservan fácilmente si sigues las instrucciones de lavado del fabricante.

La manta mejor valorada de Amazon

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas, esta manta se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de Amazon debido a su gran tamaño, su diseño elegante y clásico y, sobre todo, gracias a la suavidad de su material. Aunque su precio es más elevado que el de otras mantas similares, la calidad de su tejido marca una diferencia bastante contundente en lo relativo a suavidad y confort.

Preguntas frecuentes

¿Es una manta adecuada para una cama grande?

Sí, gracias a sus dimensiones de 230 x 270 cm, la manta cubre sin problema una cama de 180 cm.

¿Da mucho calor o se puede usar todo el año?

Aporta calidez, pero al ser de microfibra transpirable no resulta demasiado pesada ni da un calor agobiante. Durante los meses de primavera puede ser también un buen complemento para tener a mano durante tardes un poco más frescas.

¿Pierde suavidad con los lavados?

Siguiendo las indicaciones de lavarla sin superar los 30 grados y dejarla secar a baja temperatura, la manta debe mantener bien su textura y color con el paso del tiempo.

