Adiós a comprar agua embotellada en casa: las 3 soluciones de Amazon para filtrar agua del grifo

Mano de una mujer llenando un vaso de agua filtrada directamente del grifo del fregadero de la cocina.

Descubre cómo mejorar la calidad de este líquido vital. Te contamos tres formas de hacerlo, adaptadas a tus necesidades y presupuesto

A pesar de que en la mayoría del territorio español el agua es potable, buscar una ayuda extra para mejorar su calidad nunca estará de más. Para conseguirlo no hace falta contar con maquinaria avanzada o extremadamente costosa, ya que existen alternativas asequibles que se pueden comprar en plataformas de venta online como Amazon.

En esta ocasión, te presentamos tres soluciones que puedes encontrar en el gigante del comercio electrónico. Las opciones están pensadas para diferentes presupuestos, pero tienen el mismo fin: filtrar el agua de manera eficiente y rápida.

¿Por qué filtrar el agua en casa?

Hacerlo tiene varios beneficios relacionados con tu salud, seguridad y hasta con el bolsillo. A continuación te contamos algunos de los más importantes.

Reduce los contaminantes: puede minimizar la cantidad de metales pesados, cloro o algunos sedimentos presentes. Aunque es importante destacar que cada filtro puede tener una función específica.

Mejora el sabor del líquido: tanto el cloro como otros productos que se usan para el tratamiento del agua pueden producir un mal sabor u olor.

Especialmente útil en ciertos casos: ayuda a proteger la salud sobre todo de niños, mujeres embarazas o personas con un sistema inmune sensible.

Ahorro a largo plazo: el agua embotellada suma en nuestro gasto mensual, así que podrás decir adiós a comprarla.

Es más ecológico: esto debido a un menor consumo de plástico.

Cuida indirectamente las ollas y electrodomésticos: favorece una menor acumulación de cal y sedimentos en lavavajillas, hervidores eléctricos. favorece una menor acumulación de cal y sedimentos en lavavajillas, cafeteras

3 soluciones para filtrar el agua de Amazon

Te presentamos tres alternativas: una jarra filtrante, un filtro que se pone directamente en el grifo y uno que se puede instalar debajo del fregadero. ¡Descubre más!

Jarra filtrante superventas

Promete reducir eficazmente sustancias no deseadas como el cloro, la cal y otras impurezas. Lo mejor de todo es su diseño, ya que cuenta con una tapa abatible, capacidad de 2,5 l de agua y su tamaño se adapta perfectamente a la puerta de la nevera.

Se puede usar como una jarra de agua normal e incluye tres cartuchos de filtros que sirven para varios meses (aproximadamente 90 días). Además, está fabricada con un plástico muy resistente y seguro de usar.

Jarra filtrante. © Amazon

Filtro de agua que va directamente en el grifo

Lo primero que queremos mencionar es que elegimos esta opción, ya que es compatible con la mayoría de las griferías. Lo único que se debe hacer es enroscar su boquilla al grifo (incluye diferentes adaptadores) y disfrutar de agua fresca y con un mejor sabor.

Su sistema de filtración está compuesto por cinco capas que prometen eliminar bacterias, micropartículas, metales pesados, cloro y otras sustancias que pueden alterar el sabor y olor del líquido. Está provisto de una pantalla digital LCD que indica la vida útil del filtro, que tiene una capacidad de hasta 600 l.

“Muy recomendable. Es la segunda que compro (esta es para mi madre), ya que ahorras en comprar agua embotellada (además que no es nada saludable) y cunde muchísimo, tanto para beber como para cocinar“, reseña uno de los usuarios de Amazon. En esta plataforma de comercio electrónico, el producto ya supera las 8.000 reseñas y tiene una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

Filtro de agua que va directamente en el grifo. © Amazon

Sistema de filtro de agua para debajo del fregadero

Esta es una gran alternativa para quienes buscan soluciones más duraderas, ya que el modelo del filtro que te recomendamos puede servir hasta por un año. Solo debe conectarse al grifo del agua fría, por lo que su proceso de instalación toma muy poco tiempo.

Gracias a su sistema de filtrado por etapas, promete ayudar a reducir eficazmente las impurezas, metales pesados, cloro y otras sustancias químicas que alteran el sabor y olor del agua. Por si fuera poco, posee un tamaño compacto y un diseño sofisticado.

“Estoy muy satisfecho. Precio inmejorable, funcionamiento excelente, fuerza en la presión del grifo más que suficiente. Buen sabor del agua“, reseña uno de los usuarios en Amazon. La ficha del producto tiene más de 15.000 valoraciones y una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas.

Sistema de filtro de agua para debajo del fregadero. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos filtros para el agua

¿Cuál es el mejor?

Depende. Si quieres simplemente filtrar cierta cantidad de agua al día (poca), puedes empezar con una jarra. Si lo que deseas es tener sistemas más duraderos, los filtros que se conectan directamente al grifo serían la mejor opción.

¿Son realmente efectivos?

Sí. Todos cuentan con un sistema de filtración que permite reducir (no eliminan por completo) sustancias contaminantes del agua o que alteran su olor y sabor.

¿Por qué comprar uno?

No solamente mejora el sabor del agua, sino que ayudan a deshacerse de micropartículas, cloro, metales pesados y otras sustancias químicas que puede contener el líquido.

