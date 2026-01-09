Olvídate de la osmosis inversa y conceptos complejos: esta jarra de agua es todo lo que necesitas para tener agua filtrada en casa

La jarra de agua más vendida de Amazon incluye 3 recambios para el filtro y está diseñada para encajar a la perfección en cualquier nevera

Seguro que últimamente has oído hablar de la ósmosis en algún lugar, pero, aunque suena a algo muy técnico y da la sensación de que incluso es peligroso, en realidad es un proceso natural que sirve para filtrar el agua a través de una membrana semipermeable. Aunque depende mucho de la zona de España en la que te encuentres, el agua del grifo en muchas comunidades autónomas es de excelente calidad, pero en las que no, es necesario purificarla para evitar que beberla sea desagradable o incluso nos pueda resultar dañina. Entre la cal, el cloro o simplemente ese regusto raro que notas en según qué ciudades, muchas personas acaban comprando botellas o planteándose instalar sistemas aparatosos que terminan incordiando más que ayudando. Y, al final, lo único que en realidad necesitas es dar con algo sencillo que te permita beber agua tranquilamente sin tener que preocuparte por si estará bien filtrada o no.

Para ello, la jarra de agua con filtro incluido de la marca BRITA está diseñada para filtrar el agua del grifo de forma cómoda, rápida y eficiente, y lo mejor de todo, sin complejas instalaciones ni tener que gastarte una gran cantidad de dinero.

Cortesía de Amazon.

Los mejores filtros para mejorar la calidad del agua del grifo

Esta jarra de agua a diferencia de otros modelos de jarras filtrantes tiene la capacidad de filtrar hasta 150 litros durante unas cuatro semanas con cada uno de sus cartuchos MAXTRA PRO (incluye 3 unidades dentro de la caja). Estos filtros están pensados para reducir el cloro, la cal y ciertos metales que vienen en el agua y deterioran tanto el sabor como la calidad del agua.

Indica cuándo se necesita renovar el cartucho del filtro

Aunque es necesario renovar el filtro cada 4 semanas, no hace falta que pongas un recordatorio en el móvil ni estés constantemente pensando en la fecha en la que cambiaste el filtro por última vez. El indicador digital BRITA Memo mide el tiempo de uso y te avisa de cuándo toca cambiar el cartucho. Es un detalle pequeño, pero muy útil, sobre todo si en casa sois muchos y nadie se acuerda de cuál fue la última vez que se cambió.

Cortesía de Amazon.

Su diseño y su forma están pensados para el día a día

Si ya has comprado jarras grandes y estilosas para casa, te habrás dado cuenta de que, cuando quieres meterlas en la nevera o ponerlas encima de la mesa para que cada uno se sirva agua cuando quiera, necesitas hacerles un gran espacio para que encajen. Este modelo de jarra está diseñado para encajar fácilmente en las puertas de la mayoría de los frigoríficos estándar del mercado, así que no te tienes que andar preocupando por reorganizar toda la nevera cada vez que quieras enfriar el agua. Además, su tapa abatible es perfecta para que puedas rellenarla con una sola mano, y está fabricada con materiales libres de BPA y se puede meter en el lavavajillas sin problema.

La jarra de agua mejor valorada de Amazon

Con una valoración media de 4,7 sobre 5 estrellas después de casi 9.000 reseñas por parte de los usuarios, avalan la gran relación calidad-precio de este producto y certifican por qué se ha convertido en el más vendido de su categoría, con más de 1.000 unidades vendidas durante el último mes.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿El agua queda totalmente libre de cal?

No elimina la cal al 100 %, pero sí la reduce notablemente. Esto se nota sobre todo en el sabor del agua y al usar el agua filtrada en pequeños electrodomésticos como cafeteras o hervidores, donde la acumulación de cal suele ser un problema habitual.

¿Sirve para cualquier tipo de agua?

Está diseñada exclusivamente para filtrar agua potable del grifo. Filtra impurezas, reduce cloro, ciertos metales y residuos, pero no sustituye los sistemas de purificación diseñados para convertir en potables las aguas no potables.

