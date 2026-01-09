Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Así funciona un interruptor inteligente: este es el más vendido de Amazon

El pequeño aparato apaga y enciende automáticamente los dispositivos electrónicos del hogar, facilitando su uso diario

Este es el interruptor inteligente más vendido en Amazon
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Ir a los comentarios

En el camino por hacer de nuestro hogar un sitio más cómodo y eficiente en el que vivir, la tecnología juega un papel fundamental. Los interruptores inteligentes, por ejemplo, no solo ayudan a automatizar ciertas funciones, sino que sirven también para tener un mejor control del consumo diario.

Podrás encender cualquier dispositivo electrónico mediante la voz o programar su funcionamiento desde una aplicación móvil. Lo cierto es que su instalación es muy sencilla y los beneficios que se obtienen a cambio compensan tanto a corto como a largo plazo.

A continuación, queremos contarte cómo funciona un interruptor inteligente, cuáles son las ventajas de tener uno y te presentamos el modelo que está arrasando en Amazon.

Uno de los interruptores inteligentes más vendidos en Amazon
Compra por 25,90€ en Amazon

Qué es un interruptor inteligente

Imagina un interruptor tradicional con la diferencia de que se puede conectar a través de internet para controlarse de forma remota.

Cuáles son los componentes de un interruptor inteligente

Aunque existen muchas referencias en el mercado, este tipo de interruptores cuentan en su mayoría con los siguientes elementos.

  • Entrada de corriente
  • Relé electrónico
  • Microcontrolador
  • Módulo de comunicación
  • Botón físico
  • Luz LED indicadora

Cómo funciona un interruptor inteligente

Te contamos cómo es el funcionamiento de este interruptor domótico paso a paso.

  • Presionas el botón, utilizas tu voz o una aplicación del móvil.
  • El microcontrolador recibe la orden y la interpreta: apagar, encender, programar.
  • Se activa el relé: funciona como si fuera un interruptor interno, permitiendo que la electricidad fluya o se interrumpa.
  • La luz responde: se enciende o se apaga
  • Se actualiza el estado: se envía una comprobación de que el circuito está apagado o encendido a la app.
Uno de los interruptores inteligentes más vendidos en Amazon
Compra por 25,90€ en Amazon

Este es el interruptor inteligente más vendido en Amazon

Se trata de un interruptor wifi de cristal que es compatible con Smart Life Tuya APP, Alexa, Google Home Assistant e IFTTT en iOS o Android. Pero mucha atención, antes de comprarlo se debe verificar que el sistema eléctrico de casa cuenta con un cable neutro. Sin este elemento, el dispositivo no podrá funcionar, así que es imprescindible.

El fabricante recuerda que para su instalación se debe mantener desconectado el suministro eléctrico durante todo el proceso, además, el interruptor es compatible únicamente con redes wifi de 2.4GHz.

En Amazon, la ficha del producto supera las 4.000 reseñas y tiene una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. “Me ha encantado. Funciona perfectamente, tuvimos que meter un cable neutro hacia el interruptor porque es necesario, ya que si no, no funciona, pero una vez conectado correctamente funciona a la perfección”, comenta uno de los clientes satisfechos de la plataforma de comercio electrónico.

Uno de los interruptores inteligentes más vendidos en Amazon
Compra por 25,90€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los interruptores inteligentes

¿Pueden funcionar sin internet?

Sí. En este caso funcionarían como un interruptor tradicional, a través de un botón físico.

¿Cuáles son las ventajas de tener uno en casa?

Los beneficios son variados, a continuación te contamos los más importantes.

  • Mayor comodidad y control: podrás encender dispositivos electrónicos con la voz o mediante una aplicación.
  • Ahorro: tendrás acceso a un registro de consumo, además de que tendrás la posibilidad de apagar cualquier luz, si es que la has dejado encendida por error, cuando estés fuera del hogar.
  • Automatización: tendrás la opción de programar el encendido de las luces, siendo especialmente útil cuando quieres simular que estás dentro de la casa.
  • Integración: normalmente funcionan con otros dispositivos inteligentes.

¿Qué ocurre cuando se corta la luz?

Al regresar el suministro, el dispositivo se enciende y retoma la última configuración guardada.

¿Consumen mucha energía?

No, el consumo suele ser mínimo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de enero de 2026.

