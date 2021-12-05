Las mejores planchas de pelo sin cables: Dyson, GHD y Babyliss

La plancha del pelo es uno de los complementos térmicos indispensables en un neceser: junto con un buen secador, nos permite dar forma al cabello para adaptarlo a distintos estilos y momentos. Lo último son los modelos inalámbricos que, gracias a la incorporación de una batería interna, pueden utilizarse sin cable, y resultan ideales para llevar en los desplazamientos y dar unos retoques finales o realizar el estilismo al completo.

Planchas inalámbricas: los modelos

En esta ocasión, hemos elegido tres modelos caracterizados por su alta calidad, de tal manera que son capaces de garantizar por un lado el cuidado del cabello y, por otro, un rendimiento que se equipara al de las planchas de pelo tradicionales con cable.

Se trata de Babyliss 9000 (con una puntuación media de 8,25 puntos), Dyson Corrale (9) y GHD Unplugged (8,25).

Para valorarlas hemos seguido los mismos criterios que con el resto de comparativas de planchas que hemos llevado a cabo en EL PAÍS Escaparate, añadiendo una categoría adicional relacionada con su batería:

Diseño. Su tamaño y portabilidad, así como su acabado.

Placas. Tamaño, material (titanio, cerámica), si son basculantes o no, cómo se deslizan por el cabello…

Temperatura de funcionamiento . No todos los modelos tienen regulador y tampoco todos funcionan a la misma temperatura.

Capacidad de alisado. Si alisan de una sola pasada, el brillo y la suavidad que dejan en el pelo, la durabilidad del peinado, entre otros.

Capacidad para rizar. El diseño de las planchas puede influir mucho en su capacidad para realizar rizos y ondas. ¿Qué acabado dejan y cuánto dura el peinado?

Autonomía. La capacidad de la batería integrada, en cuántos minutos de uso se traduce, cuál es el tiempo de carga o si incorpora algún indicador para conocer la autonomía restante, entre otros.

Características adicionales. Tecnologías para proteger el cabello, accesorios incluidos…

Para ponerlas a prueba, hemos utilizado cada una de las planchas en dos cabellos diferentes, aplicando siempre un protector térmico; en este caso, se trata de melenas de distinta longitud, grosor y nivel de hidratación. Se han empleado tanto para alisar como para realizar ondas y rizos.

Cuál es la mejor plancha de pelo inalámbrica

Tras 15 horas de pruebas, la mejor plancha de pelo inalámbrica ha resultado ser la Dyson Corrale, debido a su gran capacidad para conseguir un acabado perfecto con una sola pasada, cuidando además el cabello, y a la posibilidad de utilizarla enchufada a la corriente cuando se ha agotado su autonomía.

Tenemos que decir, eso sí, que el resto de participantes de la comparativa (GHD y Babyliss) han demostrado ser difíciles contrincantes, con productos muy bien acabados y con un rendimiento adecuado.

Plancha inalámbrica Dyson Corrale: nuestra elección

Disponible en tres colores diferentes (al color negro y rosa iniciales se han unido el fucsia mate y el cobre; este último es el que hemos podido probar), tiene el tamaño de unas planchas de pelo tradicionales con cable y pesa bastante: algo que achacamos a los materiales empleados y a la batería interna que le permite funcionar de forma inalámbrica, y que se carga en algo más de una hora ofreciendo 30 minutos de autonomía aproximadas.

Cuando se utiliza por primera vez, la experiencia es diferente, porque las placas no se deslizan por el cabello de forma tan fácil como con los modelos de cerámica, turmalina o titanio. Y es que, en este caso, las placas de la Dyson Corrale se han fabricado con cobre y manganeso y, además, tienen un total de 15 micro articulaciones que hacen que se vayan adaptando al pelo. Es decir, a diferencia de las placas basculantes que se mueven en bloque, en este caso hay zonas que quedan más pegadas a la estructura que otras en función de dónde está colocado el mechón de pelo. Esto hace que lo ‘agarre’ con más fuerza y se genere cierta resistencia. El efecto, además, es óptimo: con una sola pasada consigue dejar el pelo completamente liso, por muy rizado que sea. Dificulta, eso sí, el hacer rizos y ondas, en las que el hecho de que se deslice con facilidad hace que sea más sencillo.

Ficha técnica Dimensiones : 29,2 x 4,1 x 4,5 centímetros

: 29,2 x 4,1 x 4,5 centímetros Peso: 561 gramos

561 gramos Niveles de calor: 165ºC, 185ºC y 210ºC

165ºC, 185ºC y 210ºC Carga: cable de carga magnético de 360º

cable de carga magnético de 360º Colores: 3 diferentes (negro/fucsia, morado/negro y cobre)

3 diferentes (negro/fucsia, morado/negro y cobre) Otros: estuche de viaje incluido, base de carga, cierre de seguridad, apagado automático

Con tres ajustes de temperatura disponibles que se muestran en su pantalla, informa en todo momento de la batería restante (no en minutos, sino en forma de barra) y calcula la temperatura de la placa 100 veces cada segundo, haciendo que no sobrepase lo establecido y no dañe el cabello. Se puede usar con cable y sin cable y, para asegurarse de que no se pone en marcha de forma accidental durante los desplazamientos, tiene una pequeña pestaña de ‘modo’ avión que la deja inactiva.

Lo mejor, lo peor y conclusiones Lo mejor: alisa el pelo con una sola pasada, evitando dañarlo gracias a su control de temperatura

alisa el pelo con una sola pasada, evitando dañarlo gracias a su control de temperatura Lo peor: es un modelo caro y las placas deslizan peor que otras tecnologías, dificultando hacer rizos y ondas

es un modelo caro y las placas deslizan peor que otras tecnologías, dificultando hacer rizos y ondas Conclusión: aunque puede utilizarse de forma inalámbrica, es tan potente como una plancha tradicional sin cable, ofreciendo un alisado óptimo en una sola pasada

GHD Unplugged, plancha sin cables: la alternativa

Es un modelo específicamente diseñado como plancha de viaje, por lo que sus dimensiones son inferiores al resto de planchas GHD; también sus placas, realizadas con tecnología Dual-zone y calentadores cerámicos que monitorizan la temperatura para proporcionar una temperatura de peinado de 185ºC en todo momento. Es decir, como es habitual en la firma, la temperatura no es ajustable. Además, sus placas cerámicas basculantes tienen un recubrimiento de alto brillo que facilita el deslizamiento para un peinado suave y sin tirones y un cabello un 65% más brillante.

Pese a su tamaño, los resultados son muy similares a los que obtenemos con sus ‘hermanas mayores’, aunque nos hemos encontrado con que algunas personas no tendrán suficiente con su autonomía para peinarse el cabello completo. Y es que tiene una autonomía muy ajustada de unos 20 minutos, y no puede utilizarse enchufada a la corriente. Se carga con un cable USB tipo C, eso sí, por lo que se puede aprovechar cualquier cargador si no tenemos el incluido en la caja o llenar su batería en el coche o desde un ordenador portátil, por ejemplo. Y para saber cuánto queda, dispone de 5 luces LED que se iluminan para informar de la autonomía restante. Con un acabado de gama alta propio de la firma, viene acompañada de un práctico neceser termorresistente.

Plancha sin cables Babyliss 9000: mejor relación calidad-precio

Es el modelo más económico de la selección. En cuanto a sus funcionalidades, están a la altura de la competencia. Así, con el tamaño de unas planchas con cable, permite elegir entre tres temperaturas de funcionamiento (160ºC, 180ºC y 200ºC). Sus placas de cerámica son basculantes y el diseño redondeado de su exterior facilita mucho la tarea de hacer ondas y rizos; de hecho, es la plancha de la comparativa que nos ha dado mejores resultados en este aspecto. En cuanto al alisado, es adecuado, aunque un poco por debajo de otras opciones tanto en efectividad en una sola pasada como en durabilidad.

Funciona con una batería interna que se carga en 3 horas para ofrecer 30 minutos de autonomía aproximada (depende de la temperatura seleccionada). Incorpora un indicador que muestra el nivel de carga. De hecho, cuando la tienes enchufada a la corriente puedes saber si ‘casi’ está. Además, su modo multi voltaje garantiza que pueda usarse en todo el mundo y el conjunto de accesorios que trae facilita mucho su transporte: un adaptador de carga británico que completa el europeo, una funda de silicona, un estuche de viaje, una alfombrilla termo resistente…

