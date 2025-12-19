Escucha en exclusiva con EL PAÍS el nuevo álbum de Juan Diego Flórez

Las diez canciones que conforman Belcanto Songs, el nuevo disco de Juan Diego Flórez, considerado el mejor tenor belcantista del mundo, pueden escucharse de forma íntegra, gratis y en exclusiva, con EL PAÍS. El álbum está disponible desde hoy y durante las próximas semanas en la web del periódico, antes de su salida a cualquier otra plataforma, como parte de la celebración de los 50 años de EL PAÍS. Puede escucharse directamente a través de la playlist en esta misma página o descargarse a dispositivos. El lector encontrará también una entrevista a fondo con Juan Diego Flórez en El País Semanal de esta semana, donde el tenor repasa su impresionante trayectoria y reflexiona sobre qué hace especial al disco.

En Belcanto Songs Flórez se defiende solo con su voz y el acompañamiento de Vicenzo Scalera, pianista habitual en sus conciertos como lo era, antes, en los de José Carreras o Montserrat Caballé. “No es ópera, aunque sean compositores de ópera: es música muy íntima, compuesta para salones y para ser cantada con un piano”, explica sobre los diez cortes firmados por Rossini, Bellini y Donizetti, algunos de los mayores autores italianos. Estas piezas se escribieron no para un salón sino para una audiencia muy reducida, práctica habitual en el siglo XIX. “Antes existían salas privadas con piano y se escribían estas canciones para los que estaban en ellas, se creaba una atmósfera casi privada, pensada para lugares pequeños. Se dedicaban a personas ilustres”.

Por ejemplo, está Ricordanza, cuya imbatible melodía Bellini le daría más tarde a Elvira, la heroína de I Puritani, en su aria más conocida. Bellini también firma Malinconia, ninfa gentile, “una oda a la melancolía”, según el tenor. Rossini, uno de los compositores fetiche de Flórez (ha sido llamado “el mejor tenor rossiniano de la historia”), tiene algunos de los temas más largos, aunque también son los más divertidos: hay “una oda al vino, las mujeres y la diversión” llamada L’Orgia y otra que habla de los pecados de la vejez (L’esule). “Rossini era un maestro de la vocalidad extrema”, resume Flórez.

“Estas canciones distan de la ópera porque les falta esa, digamos, extroversión”, desarrolla el tenor. “Pero hay drama, hay ópera en ellas. Son joyas”. Pausa. “Bueno. Joyitas”.