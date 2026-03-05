Guatemala con Gervasio Sánchez y EL PAÍS Viajes: belleza y memoria histórica en un país único

Si te apasionan la historia y las escapadas, te encantará este recorrido exclusivo por Guatemala con uno de los fotoperiodistas de referencia en España

¿Por qué viajar a Guatemala este año? Hay muchos motivos, que iremos desgranando a continuación, pero la razón principal es que este país, el más poblado de Centroamérica —con más de 18 millones de habitantes— cuenta con una apabullante historia. La más antigua, que corresponde a la civilización maya y que tranquilamente puede competir con el legado mexicano; y la más reciente, en la que interviene también la guerra civil guatemalteca que duró la friolera de 36 años y que fue especialmente cruel contra la población indígena. Frente a la majestuosidad maya, la selva infinita y los lagos rodeados de volcanes, subsiste también la huella profunda de un conflicto que marcó a generaciones enteras.

Este viaje propone descubrir ambos mundos con una mirada pausada y consciente, acompañados por uno de los fotoperiodistas más respetados en la defensa de los derechos humanos y en la documentación de las consecuencias de la guerra, Gervasio Sánchez. Así lo explica él mismo: “Guatemala es color y dolor, belleza sublime y violencia enquistada. Así lo siento desde que hace 41 años, en octubre de 1984, me topé por primera vez con su brutal guerra civil siendo un recién licenciado en Periodismo. Es el país de los cien que conozco donde el color se diluye en el dolor con más facilidad. He intentado preparar un itinerario que permita ver sus mercados coloristas, ciudades coloniales, lagos espectaculares y volcanes activos en pocos kilómetros de distancia. Pero también queremos que los viajeros se solidaricen con las víctimas de tanta violencia gratuita que ha golpeado Guatemala desde mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado”.

Tiene todo el sentido que este viaje —que partirá de España el 25 de noviembre de 2026 y que durará 17 días— coincida también con el 30º aniversario del fin de su guerra civil, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1996 (aunque sus huellas perduraran mucho tiempo más).

Gervasio Sánchez y su relación con Guatemala

Para muchos, la figura de Gervasio Sánchez está ligada a su trabajo incansable en el mundo del fotoperiodismo de guerra. Prácticamente desde que se licenció, en 1984, no ha dejado de viajar siempre con el objetivo de buscar la cara B de los destinos, hacer visible la violencia y las injusticias que los azotan, pero también su lado más humano. A través de la fotografía ha conseguido ir directamente al núcleo de muchas guerras, a las personas que las sufren con trabajos fotográficos como ‘Vidas minadas’ o ‘Desaparecidos’.

Aunque reside en Zaragoza desde los años 80, desde 1984 hasta 1992 cubrió la mayor parte de los conflictos armados habidos en América Latina. Ha trabajado como corresponsal en la guerra del Golfo y en los distintos conflictos armados en la antigua Yugoslavia, África y Asia. También colabora con la Cadena SER, con el servicio español de la BBC desde 1994 y con la sección internacional y el Magazine de La Vanguardia y el Heraldo de Aragón. Entre los premios que ha recibido por su trayectoria, afirma que uno de los que más ilusión le hizo recibir fue el de ciudadano ilustre de Sarajevo en 2023. En su guerra realizó una de sus fotografías más comentadas, en una biblioteca en ruinas.

Su relación con Guatemala viene de lejos, desde su guerra. Durante muchos años ha seguido yendo al país, para volver a contactar con las víctimas a las que fotografió. Por eso, una parte fundamental del viaje Guatemala, color y memoria histórica tiene que ver con conocer el testimonio de esas personas. “Creo que los encuentros con las víctimas y con las personas que están trabajando para reconstruir la historia verdadera de un país golpeado por la violencia se convertirán en inolvidables para las personas que vengan con nosotros. Antes de viajar a Guatemala, en 1984, leí muchos informes de violaciones de derechos humanos, pero cuando puse el pie en este gran país, me encontré que también había una gran belleza en medio de la violencia. En la actualidad, es una gran oportunidad para viajar por muchos lugares arqueológicos interesantes y saborear la complejidad de una sociedad donde casi la mitad es indígena, de origen maya”, explica.

En 1992 sintió la necesidad de contar lo que había ocurrido en el país, después de ver que muchos turistas viajaban a Guatemala sin conocer su historia más reciente. “Muchas veces porque los propios guías locales les esconden terribles tragedias de las que se avergüenzan como ciudadanos. Por esa razón, con EL PAÍS Viajes vamos a visitar la Fundación de Antropología Forense donde se identifican a las víctimas, en su mayoría indígenas, del conflicto armado”. También visitarán el Centro Monseñor Juan Gerardi, una iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) que procura conservar y difundir el legado de Monseñor Gerardi, un obispo guatemalteco, defensor de los derechos humanos y una figura clave en la búsqueda de la verdad tras el conflicto armado interno en Guatemala. Así como el Archivo Histórico de la Policía Nacional.

“El viaje está planificado para cualquier persona interesada en conocer las bellezas de un país, pero también quiere conocer la huella de un conflicto armado que provocó decenas de miles de desaparecidos, asesinatos colectivos por centenares de miles y destrucción de centenares de aldeas indígenas. Puede ser interesante para viajeros con mucha experiencia o para personas que empiezan a viajar y quieren tener otras visiones de un país tan interesante como Guatemala”, añade el fotoperiodista a EL PAÍS Viajes.

Qué ver en Guatemala con EL PAÍS Viajes

Aunque el viaje tiene un claro objetivo de conocer la historia, también cuenta con una parte más turística y paisajística, como no podría ser de otra forma. De todas las partes de este viaje, para Gervasio hay cuatro lugares imprescindibles que serán visitados: “El lago de Atitlán, que es uno de los más bellos del mundo; el mercado de Chichicastenango, que irradia autenticidad; Antigua porque permite hacerte una idea de cómo fueron las ciudades coloniales, y las ruinas de Tikal que te convencen de que la cultura maya ha sido una de las más avanzadas de la historia”.

El recorrido, por lo tanto, contará con parada en sus tesoros arqueológicos —Tikal, Yaxhá, Aguateca— y algunos de los paisajes más asombrosos de Centroamérica, como Semuc Champey o el lago Atitlán.

Famosa por sus cultivos de cardamomo y café, Cobán, ubicada en una región de exuberantes paisajes montañosos, ríos cristalinos y abundante biodiversidad, es conocida por su clima fresco, su riqueza natural y cultural, y por ser un destino ideal para la aventura y la exploración. En Cobán, se visitará la gran catedral de Santo Domingo, del siglo XVI, cuya fachada encalada tuvo que reconstruirse tras un terremoto; el templo de El Calvario, una iglesia situada en la cima de una colina con unas excelentes vistas panorámicas; y el parque nacional Las Victorias, una reserva natural con bosques y una red de senderos que no dejará a nadie indiferente.

El itinerario de EL PAÍS Viajes también llegará hasta lugares míticos de Guatemala como el río Dulce, de excepcional riqueza ecológica, que forma su curso por el cañón de la sierra Santa Cruz, y en una parte de su recorrido, tiene un ensanchamiento conocido como el Golfete (62 kilómetros); a Quiriguá, ciudad maya declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981, que cuenta con esculturas de la cultura maya inusualmente grandes porque llegan a tener más de 10 metros de altura, y a Chichicastenango, población rodeada por valles y majestuosas montañas, cuyo mercado local, considerado uno de los mejores de América Latina, es una delicia para los viajeros que buscan originalidad y autenticidad.

