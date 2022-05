Cómo sobrevivir en Ucrania cuando eres guía turístico

Alona Kibest tiene 25 años, una carrera de Historia, un diploma de guía turístico y un país devastado por la guerra. Desde 2018 ejercía como guía turística en español e inglés en su país natal, Ucrania. Pero por razones obvias, hace 80 días que no trabaja ni espera hacerlo pronto. No hay turistas en Kiev, donde vive, ni se les espera en todo el país, envuelto en una agresión infame por las tropas de Vladímir Putin. Así que se le ha ocurrido usar las nuevas tecnologías para salvar la situación. Si los turistas no pueden venir físicamente, ella puede enseñarles Ucrania mediante tours virtuales.