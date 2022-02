9

El puesto de Bintou Sane está en el barrio de Ouakam. Por allí pasan cientos de personas cada día para tomar su desayuno. “Estudié contabilidad, pero es muy difícil encontrar trabajo, y como no puedo estar parada, monté este puesto delante de mi casa para ganarme la vida. Con lo que gano estoy ahorrando para poder construir un espacio donde no me molesten el polvo y la arena, o el humo de los coches, quiero ofrecer un mejor servicio a mis clientes. A veces las condiciones de trabajo son duras”, explica.