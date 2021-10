Estos son los destinos habituales para turistas españoles que aún continúan cerrados o con fuertes restricciones

El mundo empieza a ser el que fue. Muy lejos aún de la normalidad que todos desearíamos, cierto, pero el final del túnel se ve ya más cerca. Sobre todo, para el sector turístico. Por mi trabajo he tenido la suerte de no dejar de viajar, incluso en la época más dura de la pandemia, y no tienen nada que ver aquellos aeropuertos vacíos, fríos y silentes cual sala de tanatorio que vi y sufrí el año pasado con el bullicio y la actividad que muestran ahora la mayoría de ellos.