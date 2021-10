1

Una mariposa (Polyommatus icarus) espera impaciente los primeros rayos del sol para activarse.



A veces lo más bello está tan cerca que no lo vemos. La pandemia me atrapó en mi casa de Corella (Navarra). Habituado a recorrer medio planeta para realizar mi trabajo como fotógrafo de viajes y naturaleza, me encontré encerrado en un pequeño mundo que me obligó a reinventarme.