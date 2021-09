13

Como en cualquier lugar, siempre hay desafortunados entre desafortunados. En los asentamientos irregulares como estos está claro quién es quién. Los últimos en llegar suelen ocupar los lotes (cabañas) que bordean el caño de las aguas fecales de toda la comunidad. “Como esto no para de crecer y no queremos dejarlos fuera, viven en los peores espacios”, cuenta Juleida Durán, representante del comité de salud de la 'invasión' 12 de Septiembre. El olor a tubería no se va nunca.