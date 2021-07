El gran Aronián ataca en tromba

Levón Aronián (Yereván, 1982) merece un lugar destacado en la lista de los mejores ajedrecistas de la historia que no han sido campeones del mundo absolutos (logró medallas de oro en Mundiales sub 12, sub 14 y sub 20, así como tres más con la selección de Armenia en dos Olimpiadas de Ajedrez y un Mundial por países). Fue 2º del mundo en marzo de 2014, y es el 4º mejor de la historia en cuanto a puntos Elo. Pero siempre fracasó en los Torneos de Candidatos, porque no soportó bien la enorme presión de un país, Armenia, donde el ajedrez es tan popular como el fútbol.

Muy culto, políglota, de carácter muy abierto y comportamiento siempre ejemplar, sufrió un golpe durísimo en marzo de 2020: su esposa, la australiana Arianne Caoili, falleció tras un terrible accidente de tráfico. Un año más tarde anunció que jugaría por EEUU, por desavenencias con el Gobierno de Armenia.

Su estilo, muy creativo, produce gran cantidad de partidas brillantes. La de este vídeo, frente al estadounidense Alexánder Shabálov, en la Olimpiada de Ajedrez de Calviá (Mallorca, España) 2004, es una joya, además de una lección magistral sobre el famoso Ataque Marshall.