Zviáginsev, alta calidad de la escuela rusa

La lista de jugadores preferidos por los aficionados no siempre coincide con la de los mejores del mundo, porque algunos son mucho más populares de lo que indica su puesto en el escalafón. Vadim Zviáginsev (Moscú, 1976) es un caso claro, por su enorme creatividad y capacidad de riesgo. Alumno aventajado de la prestigiosa escuela Dvoretzky-Yusúpov, campeón de Europa sub 16, es muy probable que su trayectoria posterior hubiera sido mucho más brillante si no se gradúa en Económicas por la Universidad de Moscú.

Aún así, estuvo entre los cien mejores del mundo durante muchos años y ganó varias medallas de oro y plata con la selección de Rusia, además de otros éxitos en torneos. Su producción de partidas muy brillantes incluye la que le ganó a Roberto Cifuentes, ya publicada en esta colección, y la de este vídeo: una obra maestra frente a un rival muy fuerte, Vladímir Malájov, en el torneo Kárpov, de Poikovski (Siberia) en 2004. El remate es grandioso.