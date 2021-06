4

'Drawing on the Water Surfaced Created by the Dance of Koi and Boats', en Mifuneyama Rakuen Pond-teamLab: A Forest Where Gods Live, Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu (Japón).



Para este colectivo se acabó la fatalidad por la cual la expresión artística tenga que cimentarse obligatoriamente en soportes y materiales tangibles y físicos. Inoko y su tribu creen que la tecnología digital puede expandir el arte y que las obras creadas a partir de ella —sin olvidar lo esencial: la propia dimensión creativa— pueden suscitar nuevas relaciones entre las personas, personas que en el mundo teamLab forman parte de la propia obra y la influyen y determinan con su interacción.