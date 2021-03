5

Claudette Colvin y Rosa Parks. En 1955, la adolescente Claudette Colvin fue arrestada por negarse a cederle su asiento a un hombre blanco. Nueve meses más tarde Rosa Parks, entonces secretaria de la Nacional Association for the Advancement of Colored People (NAACP), reprodujo aquel acto de rebeldía y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la segregación racial.