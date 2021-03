Libros de texto con pocos referentes femeninos

La mayor concienciación acerca del poco o nulo reconocimiento de los logros femeninos se traduce en proyectos como El legado de las mujeres o Herstóricas, audiocuentos como Un cuento propio (Pandora Mirabilia), la colección Mujeres protagonistas (Santillana), en libros como 1001 amigas ingenieras, o campañas como No more Matildas. Ana López Navajas cree que aunque todos estos proyectos "son muy interesantes y necesarios", se deben emprender acciones para intervenir en esa transmisión cultural que nos proporciona una visión de mundo donde las mujeres no cuentan. No existen. Para la investigadora es importante que los docentes empiecen a usar las obras de las mujeres en el aula. "No necesitamos discursos sobre ellas, sino sus voces. La acción directa en el aula. Y eso pasa necesariamente por formarnos", apunta.

Pensando en esa formación del profesorado, pero también en las editoriales escolares, Ana López Navajas dirige el proyecto europeo Women´s Legacy a través del cual un grupo de más de 100 personas trabajan en la creación de un banco de recursos con las contribuciones de las mujeres a la cultura y al avance científico mediante la inclusión de referentes femeninos y de su legado en los contenidos curriculares. El banco de recursos, que se ha iniciado con la ESO, estará disponible el curso que viene a través de tres catálogos de obras musicales, artísticas y literarias.