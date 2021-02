Los mejores marcos digitales para tus fotografías

Nuestra experta ha elegido el modelo de Melcam como el mejor marco de fotos digital de los cinco que ha probado por la calidad de sus materiales es de las mejores y la experiencia de uso.

Los álbumes de fotos son la mejor opción para revivir momentos felices e irrepetibles en compañía de la familia y los amigos. Sin embargo, con la llegada de las cámaras digitales y los teléfonos móviles esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco y ahora lo habitual es que las instantáneas que capturamos acaben en alguna tarjeta de memoria guardada en el cajón o en el disco duro de cualquier ordenador de la casa.

¿Cómo se utiliza un marco digital?

Por suerte, los marcos de fotos digitales nos permiten ver estas imágenes tantas veces como queramos, con la ventaja añadida de que no tenemos que hacer una selección previa para imprimirlas y luego ponerlas en un álbum o un marco tradicional.

Funcionan conectados a la toma de la red eléctrica y lo habitual es que incorporen una ranura para tarjetas SD y dispositivos USB. De este modo, cuando el marco digital reconoce cualquiera de estos dos soportes la reproducción se inicia. En un marco digital, donde caben cientos de imágenes, se pueden reproducir también vídeos. Su estética suele encajar en toda clase de espacios y es posible escoger entre diferentes tamaños de pantalla.

Comparativa de los mejores marcos de fotos digitales

En este artículo han participado los siguientes modelos: FamBrow 10B-1 (8,5), EastPoint, marco de fotos digital (8) Melcam, marcos de fotos digital (8,75), Nix X08H (8) y UCMDA Wi-Fi Digital Photo Frame (8,5)

En sus análisis, se han tenido en cuenta criterios como los que a continuación se indican:

- Diseño: no solo desde el punto de vista estético, sino también en lo que a calidad de materiales se refiere y si el marco se puede colocar no solo en posición vertical u horizontal. Algunos se pueden colgar en la pared como si de un cuadro se tratase.

- Pantalla: algunos modelos están disponibles en distintos tamaños, lo que se agradece para que el usuario elija el que más se adecue a sus necesidades. No obstante, y más allá de una cuestión de tamaño, se ha valorado su calidad y resolución, cómo se ven las imágenes y los vídeos, si existe pixelado…

- Formatos soportados: cuantos más formatos de imagen y vídeos soporte el marco digital mejor. Algunos, incluso, reproducen música.

- Experiencia de uso: si el marco de fotos digital ha respondido a nuestras expectativas, si es fácil de utilizar y programar, qué conexiones ofrece, si viene con mando a distancia o si incorpora funciones adicionales como sensor de movimiento, calendario, reloj…

¿Cuál es el mejor marco de fotos digital?

Las pruebas han consistido en coger una tarjeta de memoria SD, donde había una amplia colección de imágenes, e insertarla en cada uno de estos cinco marcos. Esto ha permitido comprobar no solo su calidad de imagen sino cómo funcionan y se controlan, qué opciones de personalización proporcionan… También se han visualizado algunos vídeos.

La comparativa ha estado muy igualada y eso se refleja en las puntuaciones que cada producto ha recibido. Sin embargo, el marco de fotos digital de Melcam, con una valoración media de 8,75 puntos, ha resultado el modelo ganador. El acabado que ofrece nos parece el mejor, la calidad de las imágenes es buena y, además, incorpora sensor de movimiento.

Marco de fotos digital Melcam: nuestra elección

Viene con un pequeño pero útil mando a distancia, ya que los controles físicos se ubican en la parte trasera como suele ser habitual en estos modelos. Mientras, su soporte trasero le otorga una buena estabilidad, aunque si lo preferimos tenemos la opción de colgarlo en la pared a modo de cuadro porque viene preparado para ello. Aunque el marco seleccionado posee un tamaño de 10 pulgadas, el usuario tiene estas otras versiones para elegir: 8 pulgadas (incluye una tarjeta SD de 32 Gb), 12, 15 y 15,6 pulgadas.

Ficha técnica - Pantalla: 10 pulgadas y 1.920 x 1.080 píxeles de resolución. IPS, 178º de ángulo de visión. - Interfaz externa: disco USB, SD y MMC - Capacidad máxima: tarjetas SD o unidades SSD de hasta 128 GB. - Formatos de imagen soportados: JPEG, BMP, GIF, PNG - Formato de audio admitidos: MP3, WMA, WMV, ASF, OGG, FLAC, APE, WAV, MPC, AMR, AIFF - Formato de video soportados: MKV, AVI, MOV / MP4, TS, ASF, FLV, PMP, RMVB, MPG / VOB, WMV - Otros: control remoto, función de memoria y detección de movimiento, despertador, calendario.

El marco funciona bien, la transición entre las imágenes es correcta y también la calidad de visionado en términos de brillo, contraste o definición. Se trata de una pantalla de 10 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9 y tecnología IPS que admite dispositivos USB y tarjetas SD de hasta 128 GB de tamaño en ambos casos. Además, comparte con otros modelos la función de detección de movimiento con buenos resultados. Si interrumpimos el pase de las fotografías, este se iniciará la próxima vez en el lugar donde lo dejamos.

Con función de auto-rotación, que ajusta la orientación de la imagen a la posición del marco de manera eficaz, podemos ajustar y personalizar distintas opciones, detener alguna imagen que nos haya gustado en particular, elegir la velocidad de exposición deseada, programar la hora de encendido... También se puede utilizar como reproductor de video y audio (la calidad sonora es algo justa) y sirve como calendario y despertador.

Lo mejor: facilidad de uso, calidad de imagen y el sensor de movimiento que integra. Lo peor: la calidad del sonido es correcta pero mejorable Conclusiones: la calidad de sus materiales es de las mejores y la experiencia de uso es muy sencilla. Las fotos se ven y las opciones de brillo que sugiere ofrecen buenos resultados.

Compra por 89,99€ en Amazon

Marco de fotos digital FamBrow: la alternativa

Con un tamaño de 10,1 pulgadas y disponible en dos colores (negro y blanco), la primera toma de contacto es buena porque sus materiales transmiten sensación de durabilidad y resistencia a los arañazos. En cuanto al mando incluido, la experiencia de uso es positiva y prácticamente idéntica a la ofrecida por el resto de modelos. Su tamaño compacto y peso ligero facilitan una cómoda usabilidad, mientras que el reducido número de botones ayuda a que rápidamente nos hagamos con su manejo.

Se puede utilizar tanto con unidades USB como tarjetas SD y es compatible con los formatos de imagen más populares: TIFF, BMP, PNG, GIF y JPEG. En este sentido, la calidad del visionado ha conseguido una de las mejores puntuaciones porque la reproducción de los colores, los niveles de detalle o el brillo se ha resuelto mucho mejor de lo que creíamos. Este brillo se puede adaptar a nuestro gusto a través de un menú desde el que, por otro lado, elegimos la velocidad del pase de las instantáneas, el modo repetición o activamos algunos de los efectos aplicables a las imágenes. La hora de encendido y apagado son programables.

El marco admite, asimismo, la reproducción de archivos de audio (WMA o MP3, entre otros) y vídeos en formato MP4, AVI, MKV con unos resultados más que decentes. Lo puedes dejar sobre una mesa o un mueble, o colgarlo en la pared porque viene con dos orificios para ello. Incluye calendario y función de alarma.

Compra por 54,99€ en Amazon

Marco de fotos digital UCMDA Wi-Fi mejor calidad-precio

Con una relación de aspecto de 16:10 y un tamaño de pantalla de 8 pulgadas que se puede colocar tanto en posición horizontal como vertical, este marco digital ofrece un par de destacados alicientes. El primero es que su pantalla es sensible al tacto, por lo que es posible pasar las imágenes con el dedo como si de una tableta se tratara. Algunos de los formatos de imagen que soporta son JPEG, PNG y BMP.

Mientras, y en lo que a conectividad se refiere, el usuario dispone de conectividad microUSB y microSD, soportando tarjetas de hasta 32 GB. Dentro de este apartado, la otra característica que le distingue es que ha sido provisto de conectividad Wi-Fi. Esto significa que desde el teléfono móvil le podemos enviar fotografías para que el marco las muestre. Para ello, necesitamos descargarnos la aplicación gratuita Frameo, que es compatible tanto con Android como iOS, y ‘conectarlo’ a la red inalámbrica de casa (2.4 GHz). La experiencia de uso es agradable (aunque al principio puede que nos cueste un poco más si lo comparamos con el resto de los marcos) y la calidad de imagen buena gracias a su panel IPS de 1.280 x 800 píxeles de resolución. La reproducción del color no tiende a la sobresaturación, el nivel de claridad es el adecuado, el brillo se puede ajustar… Otras características que ofrece son: reproducción de vídeos y audio, un par de altavoces de dos vatios de potencia cada uno, rotación automática y programación de la hora de encendido y apagado.

Compra por 85,99€ en Amazon

Marco de fotos digital EastPoint

Si tu presupuesto es ajustado pero piensas en adquirir un marco de fotos digitales que no renuncie a la calidad y que resulte, dentro de sus posibilidades, lo más completo posible quizá esta alternativa de 7 pulgadas de interese. Además, incluye una tarjeta SD de 32 GB de tamaño, un punto a destacar a su favor.

Provisto de despertador y calendario, la calidad de las imágenes es correcta. Ha cumplido con nuestras expectativas y la organización de los pases fotográficos es sencilla, la representación de los colores denota calidad, no se aprecian pixelados, el contraste es el adecuado… La firma ha realizado, en este sentido, un buen trabajo con su panel de 1.280 x 800 ppp de resolución y gracias a la tecnología IPS la experiencia de uso se ve favorecida. Sus prestaciones incluyen, por otro lado, una función de vista previa y la posibilidad de que el marco reanude la reproducción en el punto donde se dejó la última vez al apagador. Además de soportar los formatos de imagen más populares, brinda soporte a los de vídeo y música con unos resultados más que aceptables. Incluye, para ello, una ranura para tarjetas SD de hasta 128 GB y otra para dispositivos USB. Se controla a través de su mando a distancia. Junto a esta versión existen dos más: una de 12 pulgadas y otra de 15 pulgadas.

Compra por 54,99€ en Amazon

Marco de fotos digital Nix X08H

Disponible en dos tamaños de pantalla (8 y 10,1 pulgadas) y en color negro, en uno de sus laterales encontramos dos sensores. Uno de ellos es de infrarrojos para que el marco se comunique con el mando a distancia que incluye (puede guardarse cuando no se esté utilizando en la parte trasera en una zona habilitada para ello). Este control remoto es muy sencillo de usar y te permite encender y apagar directamente el marco, acceder a su menú, configurar distintas opciones como, por ejemplo, si queremos reproducir toda una colección de imágenes o solo las de una carpeta en particular, configurarlo para que se apague pasado cierto tiempo… El otro sensor, el más destacado y original, es de movimiento y significa que el marco se encenderá cuando detecte nuestra presencia.

Aun no ofreciendo una calidad Full HD (su resolución es de 1.280 x 800 ppp), las fotos se ven bastante bien en líneas generales aunque en términos de detalle o brillo el resultado es mejorable. La relación de aspecto es de 16:10. En cuanto a los vídeos, es compatible con el formato MPEG-4. Admite tanto tarjetas SD/SDHC como llaves de memoria USB, y puede colocarse tanto en formato vertical como horizontal.También en la pared.

Compra por 69,99€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.