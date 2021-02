El sérum de ácido hialurónico ultra puro que hidrata y suaviza la piel en un solo paso

Tiene algo de fenómeno viral: quizá haya sido por las innumerables celebrities que la han incluido en sus rutinas de belleza y lo han compartido a los cuatro vientos o, muy probablemente, también por sus innovadoras fórmulas cosméticas a precios ultra reducidos. Hablamos de la firma The Ordinary, que llegó al mercado internacional de la mano de Deciem en 2013 y a España de la de Amazon en 2018. Aunque ahora también está disponible en otras perfumerías online como Sephora, Lookfantastic, Douglas o Druni.

Desde entonces, sus productos -en especial todos sus sérums especializados en diferentes tratamientos para la piel- se han convertido en los más buscados. ¿La receta del éxito? Su estética minimalista, formular de forma vegana, cruelty free y libre de parabenos y siliconas, y altas concentraciones de activos a precios asequibles. O, lo que es lo mismo, crear esos cosméticos que se perciben como caros pero que son, en realidad, baratos y que, además, dan resultado.

Entre todos ellos, el más vendido y exitoso en Amazon, acumulando más de 10.700 valoraciones y sumando 4,5 estrellas de puntuación: su sérum de ácido hialurónico ultra puro (con concentración al 2%) y vitamina B5.

¿Qué es el ácido hialurónico?

A pesar de oír su nombre a todas horas, a veces no queda del todo claro por qué todos y todas necesitamos una buena dosis de ácido hialurónico en la piel, más grande cuanto mayores nos hacemos. Lo explican los expertos de la AEDV: "Sirve para hidratar la piel y promover la creación de colágeno. Todo el mundo lo tiene en sus articulaciones, cartílagos y piel, pero con la edad se va perdiendo, sobre todo a partir de los 35 años. Hay que aportárselo de forma externa y, con solo unas gotas, consigue rellenar la piel y mantenerla más hidratada, más elástica y con un aspecto más saludable".

¿Qué hace el ácido hialurónico sobre la piel?

Es importante entender cómo funciona en su contacto con la piel. Todo depende de su peso molecular, que determina cuánto y cómo penetra en la piel: el de bajo peso molecular penetra hasta las capas más internas y promueve la creación de colágeno, mientras que el de alto peso molecular permanece en la superficie y extrae su humedad a la vez que ejerce de barrera haciendo que la retenga, haciendo que se sienta suave e hidratada.

¿Qué propiedades tiene el sérum de ácido hialurónico de The Ordinary?

La clave del éxito de este sérum es que combina ácido hialurónico de bajo, medio y alto peso molecular, para ofrecer todo su potencial a la piel y, además, añade vitamina B5, que colabora en una mejor hidratación de la superficie cutánea. Por supuesto, como todos los productos de The Ordinary, está elaborado sin alcohol, aceites o siliconas, es vegano y libre de crueldad animal (todos los cosméticos que siguen la normativa europea lo son y por eso la firma no comercializa sus productos en China).

¿Cómo se aplica el sérum de ácido hialurónico?

Al tratarse de un principio activo que necesitan casi todas las pieles, sean del tipo que sean, su uso se combina con el del resto de tratamientos. Aplica unas gotas sobre el rostro limpio por la mañana y por la noche antes de terminar con la aplicación de contorno de ojos y crema.

Comienza a utilizarlo de forma progresiva y comprueba que no produce irritaciones en la piel. Primero, realiza la prueba del parche (aplícalo en la muñeca y espera a ver cómo reacciona tu piel al menos 24 horas) y, después, empieza a aplicarlo sobre el rostro un día sí y otro no hasta que tu piel se acostumbre.

El sérum de ácido hialurónico que arrasa en ventas

Situándose incluso por encima del sérum ganador de 2020, de la marca Satin Naturel y que lleva siendo top ventas durante meses, esta propuesta de The Ordinary se ha colado en la lista de los más vendidos y también de los más y mejor valorados por los usuarios de Amazon. Las reseñas se acumulan sin cesar en la web de la firma y esto es lo que piensan algunos de los usuarios que ya lo han probado tanto en su formato de 30 ml. como en el de 60 ml.:

"Este suero fue uno de los primeros productos que obtuve de la línea The Ordinary. Después de mi primer uso, ¡no podía creer lo suave que se sentia mi piel! Es un gran suero para apoyar tu piel".

"¡Amo tanto este sérum! Hizo que mi piel mixta se viera mucho mejor, brillara y, debido a la hidratación, muchos de mis pequeños granos han desaparecido".

"Este producto se merece todas las estrellas. He tenido problemas con mi piel desde la escuela secundaria, muy propensa al acné, y quería cambiarme a productos más naturales. Mi piel se ve y se siente mejor y más saludable que nunca".

"He estado usando estos productos durante aproximadamente 2 meses y estoy absolutamente feliz con los resultados. ¡Mi piel no solo se ve radiante sin maquillaje, sino que es sedosa, suave y absolutamente hidratada! Cuando uso maquillaje se ve muy bien todo el día; no se agrieta ni se desprende. Estos productos me han devuelto la confianza".

