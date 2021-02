15 utensilios de cocina imprescindibles para tener siempre a mano

Cocinar platos saludables es uno de los propósitos que más se repiten en los hogares cada año. Una tarea que puede resultar mucho más sencilla si se cuenta con los utensilios de cocina apropiados. Además, de entre todo el menaje de hogar disponible, hay una serie de accesorios que resultan imprescindibles para el día a día.

Es por ello por lo que en EL PAÍS Escaparate hemos querido realizar una selección de 15 utensilios básicos para conseguir ser más efectivos y precisos en los fogones: cuchillos, tablas de corte, básculas, morteros o sartenes de calidad que no pueden faltar en ninguna cocina. Todos se pueden adquirir online en la tienda especializada Lecuine y, algunos de ellos, además, presentan descuentos y se pueden adquirir a un precio más bajo del habitual.

Set de cuchillos básicos y afilador, Wüsthof

Un buen cuchillo, multiusos y afilado, es uno de esos imprescindibles en cualquier cocina. Este estuche responde a esa necesidad y aporta, además de dos cuchillos de calidad de la marca Wüsthof, un afilador para que siempre estén en unas condiciones óptimas. El pack está formado por un cuchillo de chef, con una longitud de hoja de 20 centímetros, y un cuchillo pelador de 10 centímetros. Ambos, junto con el afilador de dos etapas, tienen una garantía de dos años. El estuche presenta ahora un 38% de descuento, pudiendo ahorrar en la compra 40,91 euros.

Tabla de corte, Samura

Anti bacteriana y flexible, esta propuesta de Samura ocupa poco espacio en la cocina y, lo más importante, no retiene olores ni sabores. Está fabricada en Thermoplastic libre de BPA y su superficie resulta muy fácil de limpiar. Es un producto muy duradero que resiste rangos de temperatura de entre -20ºC a 150ºC. Se puede adquirir en dos colores distintos (rojo o verde) y sus medidas son 39,4 x 25,3 x 0,3 centímetros.

Tabla de descongelación rápida, ThawTHAT!

Se trata de una propuesta de la marca de utensilios THAT inventions! para descongelar los alimentos tratando de mantener todas sus propiedades. Para ello, la tabla está equipada en el interior con un sistema de anillos (con sellado térmico) por los que circula un líquido transmisor del calor. De esta forma, cuando se deposita sobre ella un alimento congelado, el mecanismo empieza a actuar para transformar el frío en temperatura ambiente. La superficie de la tabla está fabricada en una aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable, uno de los metales con mayor capacidad termo sensible que existen. No necesita baterías ni electricidad y sus dimensiones son 20 x 32 centímetros.

Espátulas y bote de cocina, Le Creuset

La prestigiosa marca francesa de artículos de cocina Le Creuset está detrás de este juego de cuatro espátulas. Están fabricadas en silicona, un material perfecto para cocinar porque no retiene olores ni sabores y resulta muy fácil de limpiar. El mango es de madera y las espátulas son capaces de resistir hasta 205ºC. Junto con las espátulas se adjunta un bote, fabricado en cerámica de gres, donde se pueden guardar listas para tener siempre a mano.

Báscula de cocina, ADE

Quienes se pasan horas entre fogones saben de la necesidad de contar con accesorios que permitan medir o pesar al milímetro las cantidades de ingredientes a añadir a cada plato. Es el caso de esta báscula de acero inoxidable con pantalla led retro iluminada. Tiene una capacidad máxima de cinco kilos y precisión de un gramo. Es un producto muy útil, de fácil limpieza, y que tiene unas dimensiones de 16 x 22,5 x 1,1 centímetros. Las baterías que necesita para que funcione están incluidas.

Aceitera antigoteo, Cole & Mason

¿Una aceitera que no derrame el aceite por fuera de la botella? Sí, es lo que se consigue con este modelo de Cole & Mason equipada con un diseño antigoteo. Tiene capacidad para 350 mililitros, un cuerpo de cristal, y tres niveles de control de flujo. El cuello es acampanado, para que resulte más fácil rellenarla y, además de para aceites, es un recipiente adecuado para vinagres y salsas poco espesas. Por su diseño bonito y elegante es ideal también para lucir en la mesa y facilitar su uso por parte de los comensales.

Batidor de varillas, De Buyer

Un batidor ligero, de la prestigiosa marca De Buyer, equipado con un mango ergonómico y antideslizante para garantizar mayor comodidad al batir, mezclar o emulsionar salsas y cremas. Está fabricado en Francia con hilos de acero inoxidable que se cruzan de forma flexible para soltar fácilmente la masa adherida. También están diseñados para resistir movimientos enérgicos. Se puede introducir en el lavavajillas y está disponible en dos tamaños: 25 y 30 centímetros.

Mortero de granito, Cilio

Un clásico de la cocina para moler especies o preparar salsas. Está fabricado en una pieza sólida de granito, tiene un diámetro de 13 centímetros, y pesa 2,5 kilos. Las paredes son altas para que no se escape nada por los bordes y, gracias a su peso, se mantiene bien fijo mientras se utiliza. Además, es un producto fácil de limpiar a mano o en lavavajillas. El granito no retiene olores ni sabores y permite eliminar muy bien los restos que dejan los ingredientes. 10% de descuento, ahorra 2,50 euros.

Mandolina de cocina, Bron Coucke Francia

Con esta mandolina se pueden seleccionar cuatro grosores y cortes de alimentos para obtener rodajas planas, onduladas, en rejilla o en paja. Está construida en acero inoxidable de calidad, es regulable, y dispone de patas para apoyarse al cortar. Resulta muy fácil de utilizar a través de una palanca situada en la parte inferior e incluye un carro protector/salvamanos de acero inoxidable. 30% de descuento, ahorra 49,47 euros.

Guante para horno, Le Creuset

Un utensilio muy necesario para evitar quemaduras en las manos cuando se manipulan recipientes muy calientes o la bandeja del horno. Se trata de un guante fabricado en algodón 100% y dermatológicamente probado para proteger la mano del calor del horno. Tiene un acabado denim, es unisex y de talla única. De la marca francesa Le Creuset, es resistente a los lavados y no pierde su forma con el uso.

Delantal de cocina, Crafted

Con un diseño vintage, este delantal ha sido confeccionado a mano en Holanda con cuero natural 100% de alta calidad. Su acabado envejecido repele la suciedad y resulta muy fácil de limpiar con un trapo húmedo. Está disponible en varios colores y es un modelo unisex con cintura ajustable de 85 a 125 centímetros. La banda del cuello también es ajustable y está reforzada para lograr una mayor comodidad. 25% de descuento, ahorra 29,97 euros.

Sartenes con garantía de por vida

Son varias las sartenes con garantía de por vida que pueden encontrarse en la tienda online de Lecuine. Entre ellas, las Mineral B De Buyer, unas sartenes de hierro fabricadas en Francia y aptas para todo tipo de cocinas. Se pueden adquirir ahora con un 20% de descuento en varios tamaños: 20, 24, 28, y 32 centímetros de diámetro. Otra opción de sartenes de garantía de por vida que puede encontrarse en el catálogo de Lecuine es este pack de dos sartenes antiadherente Le Creuset. Están fabricadas en aluminio forjado anodizado y el lote promocional incluye una sartén de 24 centímetros y otra de 28 centímetros. Presentan un 17% de descuento y pueden ser tuyas por tan solo 197,54 euros.

Ollas con garantía de por vida, Eaziglide

La línea Neverstick2 de la marca inglesa Eaziglide destaca por su revestimiento antiadherente reforzado con titanio. Con un acabado tipo piedra esta olla en concreto tiene una capacidad de 4,2 litros y un diámetro de 24 centímetros. Se puede utilizar en todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción, y está equipada con una tapa de cristal para controlar fácilmente la cocción. Es una olla que retiene muy bien la temperatura y que se limpia muy fácilmente.

Batería de cocina completa

Esta batería de nueve piezas –que ha recomendado el chef profesional Karlos Arguiñano en televisión– incluye todos los tamaños que se necesitan para cocinar en casa. Está fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad y se adapta a todo tipo de cocinas. Sus piezas se pueden introducir en el lavavajillas y ahora es un buen momento para hacerse con ella porque presenta un 10% de descuento, pudiendo ahorrar 29 euros en la compra.

Todos los utensilios en uno: un robot de cocina BOJ

Poco a poco los robots de cocina se han ido haciendo un hueco en muchas cocinas hasta convertirse en un elemento imprescindible. Este de la marca BOJ tiene una jarra de cocinado con capacidad para dos litros, incorpora bascula, y una pantalla táctil HD de siete pulgadas. Se puede controlar en remoto a través del smartphone y permite, a través de una app, consultar más de 100 recetas o almacenar las propias. Un robot muy completo y útil para el día a día con un precio especial ahora por su lanzamiento.

