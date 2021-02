Diez gafas con filtro de luz azul para quienes pasan muchas horas frente al ordenador o el móvil

Estamos rodeados de pantallas y pasamos muchas horas al día mirándolas. Una tendencia que ha contribuido a que cada vez más personas de distintas edades sufran fatiga ocular y presenten molestias como escozor en los ojos, dolor de párpados, visión borrosa o dolor de cabeza. A la preocupación por lo que los expertos denominan el Síndrome Visual Informático (SVI) se ha sumado en los últimos años la inquietud por el efecto que pueda tener en la vista la luz azul que desprenden las pantallas de los teléfonos móviles o el ordenador.

¿Qué es la luz azul y qué aparatos la emiten?

La luz azul forma parte del espectro electromagnético que percibe el ojo humano. Su longitud de onda se sitúa entre los 400-500 nm y la emiten fuentes naturales como el sol o fuentes artificiales como los dispositivos que utilizan luces LED, entre ellos, ordenadores, tabletas o móviles. Según indica la Asociación Española de Optometristas Unidos, la luz azul natural que nos rodea no es contraproducente, pero una sobre exposición a la luz azul artificial sí puede ocasionar ciertos desajustes. Como explica el optometrista Ramón García en su blog “la aparición de las pantallas y luces LED ha provocado que en los últimos años recibamos una cantidad de luz azul muchísimo mayor a horas inadecuadas”. Es decir, el problema radica en que las pantallas emiten un pico de luz azul muy grande y lo recibimos cuando no toca.

¿Qué efecto tiene la luz en la vista?

No está claro que la luz azul emitida por las pantallas puede causar un daño en la retina. Los estudios que se han realizado no muestran aún una evidencia clara en humanos, así que por el momento no existe un consenso médico al respecto. En lo que sí coinciden los expertos es en la necesidad de conocer y poner en práctica una serie de hábitos que sí son efectivos para descansar la vista y evitar problemas futuros. Por ejemplo, la exposición a la luz azul está relacionada con la regulación de los ritmos circadianos, así que si queremos que no interfiera en el sueño nocturno, se ha de dejar de mirar pantallas dos horas antes de acostarse.

¿Cuándo usar gafas con filtro de luz azul?

Cada vez es más habitual encontrar en los catálogos de las ópticas un tipo de lentes específicas para combatir la luz azul. Los profesionales suelen recomendárselas a aquellas personas que utilizan con frecuencia dispositivos electrónicos. Estos filtros se pueden añadir como un extra a lentes con o sin graduación y, además de filtrar parte de la luz azul que emiten las pantallas, permiten mejorar un poco el contraste o reducir el deslumbramiento. Lo que se ha de tener en cuenta es que estas gafas no serían suficientes por sí solas. Lo aconsejable, tal y como se recoge en esta guía elaborada por el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, es incorporar distintas pautas a la rutina de trabajo o estudio para gozar de una mejor salud visual. Entre otras cosas, se debe intentar descansar la vista durante 20 segundos, cada 15-20 minutos, enfocando hacia un punto lejano. También es fundamental tratar de parpadear más o utilizar los dispositivos en un lugar con buena iluminación.

Para aquellos que estén pensando en adquirir unas gafas de este tipo, en EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de modelos de distintos precios y estilos que pueden encontrarse en tiendas especializadas como D.Franklin o en plataformas de comercio electrónico como Amazon.



Unisex y con marco elegante

Estas gafas de la firma Cyxus son las más vendidas de su categoría en Amazon, donde superan las 5.200 valoraciones. Son unas gafas equipadas con cristales que bloquean los rayos de luz azul que contribuyen a reducir la fatiga visual que ocasionan las pantallas. Brindan protección durante todo el día y se pueden adquirir en varios colores como negro clásico, naranja degradado o azul. Tiene un diseño unisex moderno y muy ponible. Las almohadillas de la nariz han sido mejoradas para que resulten más cómodas y están fabricadas en policarbonato.

Compra por 24,99€ en Amazon

De patilla y montura fina

Una propuesta bonita y muy ligera que también está dirigida a las personas que pasan muchas horas frente al ordenador, el móvil o la tableta. Evitan la luz azul, el deslumbramiento, y también cuenta con protección contra los rayos solares UV400. Son unas gafas ultraligeras (solo pesan 14 gramos) y en su fabricación se ha empleado resina de alta calidad. Están disponibles en cuatro colores de montura diferentes y es un producto que supera en Amazon las 2.300 valoraciones y alcanza una nota global de 4,3 estrellas sobre 5.

Compra por 19,99€ en Amazon

Redondas y metalizadas

Otro modelo unisex que destaca por su sencillez y que recuerda a las míticas gafas que llevó el músico John Lennon en la última etapa de su vida. Tienen una montura metalizada, con acabado en color plata, y el logo metalizado de la marca en ambas varillas. Están equipadas con una tecnología Blue Block para reducir la transmisión de la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos. También cuentan con un sistema Rim Lock que permite la sustitución de las lentes por unas graduadas.

Compra por 39,99€ en D.Franklin

Estilo retro

El modelo Marline Black de D.Franklin pertenece también a su línea Blue Block y tiene un diseño elegante de estilo retro que lo hace ideal para adaptarse a todos los estilos. Las lentes, de forma redondeada, están pensadas para mitigar la fatiga ocular y la montura ha sido hecha a mano en acetato. Son unas gafas unisex que se comercializan junto con una funda rígida para guardarlas y una toallita de microfibra para limpiarlas correctamente.

Compra por 39,99€ en D.Franklin

Grandes y en varios colores

Quienes sienten debilidad por las gafas grandes pueden optar por esta propuesta de Firmoo disponible en cuatro colores de montura, entre ellos, morado o negro. La montura es de líneas finas pero resistentes y la longitud de la lente es de 49 milímetros. Pensadas para las personas que pasan muchas horas frente al ordenador u otros aparatos electrónicos, sus cristales pueden ayudar a disminuir la fatiga visual. Es un producto que los clientes de Amazon han valorado con una nota de 4,4 estrellas sobre 5.

Compra por 33,99€ en Amazon

Transparentes

Una montura transparente para quienes buscan dar un toque diferente a sus looks y con lentes antifatiga para aliviar la fatiga ante una exposición excesiva a las pantallas. Se trata de unas gafas cómodas, ligeras y resistentes que se pueden utilizar durante todo el día. Además de la montura transparente, también se comercializan en otros colores como rosa, negro o estampado de leopardo. En Amazon es un producto que supera las 2.300 valoraciones y al que los usuarios le han otorgado una nota media de 4,1 estrellas sobre 5.

Compra por 19,99 € en Amazon

Montura Aviador

Otro clásico de las gafas de ver o de sol: el diseño tipo aviador se puede encontrar en Amazon en varios acabados metalizados: dorado, plateado o negro. Es un modelo unisex, que se adapta a distintas ocasiones, y que resulta muy ligero y cómodo de llevar. Las lentes disponen de filtros de luz azul para contribuir a reducir los efectos de las pantallas en la vista cuando se pasa mucho tiempo frente a ellas. Las gafas se comercializan junto a un estuche y un paño para limpiarlas.

Compra por 12,98€ en Amazon

De carey y redondas

Con un aire sesentero y retro el modelo Roller Shiny Carey de D.Franklin es unisex y perfecto para el día a día. Tiene una montura extra fina de TR90 y lentes redondas que están equipadas con filtros de luz azul que mitigan esta luz que emiten los dispositivos electrónicos que solemos utilizar para trabajar o en nuestros ratos de ocio. Se pueden encontrar online en dos colores: negro o marrón.

Compra por 39,99€ en D.Franklin

Clásicas de pasta

En un color negro mate esta montura es perfecta para los amantes de los diseños clásicos. Con lentes cuadradas, este un modelo unisex de grandes dimensiones, otorgará un toque de distinción a cualquier mirada. Incluyen una funda rígida y una toalla de microfibra para limpiar los cristales y se integran en la línea Blue Block de D.Franklin que integra filtros para la luz azul en las lentes.

Compra por 39,99€ en D.Franklin

De presbicia y unisex

Quienes, además de estar preocupados por las largas hora que pasan frente a la pantallas, sufren de presbicia pueden optar por unas gafas unisex y coloridas como que estas que propone Didinsky. La montura tiene un tacto de goma que resulta muy cómoda y las varillas son flexibles y duraderas. Las lentes también son antirrasguños y reflejos. Se puede elegir entre seis tipos de aumentos y también entre seis colores de montura diferentes: gris, naranja, rojo, negro, azul índigo o azul Klein. Los clientes de Amazon que las han probado le han otorgado una valoración de 4,3 estrellas sobre 5.

Compra por 26,90€ en Amazon

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.