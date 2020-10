Unisex, ultraligeras y en seis colores: descubre las gafas de lectura sin patillas para llevar siempre encima

Hay ocasiones en las que no está de más contar con un par de gafas extra que pueda servir de apoyo en caso de pérdida o para salir de un apuro. Es el caso de las gafas pregraduadas que se suelen utilizar para leer o aliviar el cansancio visual en un momento puntual*.

Un ejemplo, es este modelo de la firma Nooz Optic que se puede encontrar en Amazon, y que no necesita patillas porque se adapta a la forma de la nariz. Se trata de un producto muy práctico, valorado positivamente por los usuarios de la plataforma –presenta una nota media de 4,2 estrellas sobre 5–, y que suma más de 3.000 valoraciones. Son fáciles de guardar y transportar y se pueden adquirir en seis colores distintos.

Compra por 19,90 € en Amazon

*Se ha de tener en cuenta que este tipo de gafas son adecuadas como gafas auxiliares o de emergencia solo en caso de tener la vista cansada, pero no otras alteraciones oculares como el astigmatismo. Tampoco se aconseja comprarlas sin saber la graduación exacta. Lo recomendable en estos casos es acudir a un profesional en salud visual para que, además de la graduación, valore si se tiene algún otro problema.

En seis colores

Equipadas con una montura ultra flexible y un puente de silicona, suave y antideslizante, se colocan en la nariz de forma sencilla y rápida. “Son tremendamente cómodas, no te enteras que las llevas –explica este usuario de Amazon–. No pesan y se sujetan muy bien (...). Da gusto poder llevarlas en cualquier bolsillo y así no da pereza portarlas”.

Las gafas, fabricadas en Francia, combinan los cristales al aire con un revestimiento nasal disponible en seis colores como rojo, naranja, azul o negro. También se puede elegir entre cuatro dioptrías diferentes y sus medidas finales son 11 x 4 x 0,5 centímetros.

Compra por 19,90 € en Amazon

Ultraligeras

Fabricadas en policarbonato estas gafas presentan un diseño muy compacto y ligero, ya que solo pesan 6 gramos. Se comercializan junto a un estuche protector soft-touch para poder guardarlas directamente en bolso, el bolsillo o llevarlas enganchadas al llavero. Según explica la marca que las comercializa, su diseño ha sido desarrollado en colaboración con la agencia de diseño Ixiade y en el proceso de elaboración han sido asesorados por un equipo de oftalmólogos.

Este usuario también las recomienda para quienes como él, leen por la noche en la cama: “Una maravilla, sobre todo para los que leemos en la cama, ya que puedes leer con la cabeza apoyada de lado sin que se te muevan las gafas”.

Compra por 19,90 € en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

Echa un vistazo a la lámpara de escritorio más vendida en Amazon: es plegable, tiene diez niveles de brillo y carga el móvil.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de octubre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.