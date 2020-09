La lámpara de escritorio más vendida en Amazon es plegable, tiene diez niveles de brillo y carga el móvil

Además de una silla adecuada para mantener una buena postura o un escritorio diáfano que permita organizar correctamente la jornada, una buena iluminación resulta fundamental en un ambiente de trabajo y estudio. Es por ello que, ahora que se produce la vuelta al cole o la oficina, no está de más hacerse con una buena lámpara de escritorio.

Una solución económica y competente puede ser el flexo de escritorio más vendido en Amazon, que está equipado con una luz LED que permite elegir entre diez niveles de brillo para proteger a la vista de una exposición prolongada. Con un diseño minimalista –se adapta incluso a los escritorios más reducidos– se puede regular en altura y plegar cuando no se está utilizando. Ahora, además, es un buen momento para hacerse con él ya que presenta un 21% de descuento, ahorrando en la compra 4,18 euros.

Flexo con diez variedades de brillo Además de colarse en el número 1 de la lista de los más vendidos, este flexo de escritorio cuenta con una valoración muy positiva: 4,5 estrellas sobre 5. "Lo más interesante de esta lámpara (...) es la posibilidad de cargar tu móvil. Dispone de un USB trasero para sacar un cable de carga de teléfono", recuerda este usuario de Amazon.

Plegable y con puerto USB incorporado

Gracias a que reduce la sensación de fatiga visual la lámpara de mesa está recomendada para todas las edades y para trabajar, estudiar o leer. Los niveles de brillo se pueden seleccionar entre diez opciones disponibles y también se puede elegir entre cinco modos de iluminación.

La torre del flexo se puede usar como cargador porque está equipada con varios puertos USB para la recarga de distintos dispositivos como el móvil o la tableta. Otra de sus grandes ventajas es que apenas ocupa espacio, ya que su estructura es muy ligera y ultra fina. Sus dimensiones son 42,8 x 11,6 x 4,2 centímetros y el brazo es flexible para buscar el ángulo más adecuado a cada situación. También está equipado con un control táctil que incorpora una función de memoria y temporizador (de 30 o 60 minutos) para que se apague automáticamente, por ejemplo, cuando leemos en la cama.

Compra por 15,80 € en Amazon

El n.º 1 más vendido en Amazon

Los usuarios de Amazon que lo han situado en la lista de productos de su categoría más vendidos, también le han otorgado una nota global de 4,5 estrellas sobre 5. Entre los comentarios positivos más frecuentes que pueden encontrarse en las reseñas destacan los que hacen mención a la posibilidad de utilizarlo como estación de carga para el móvil o los que alaban la calidad de la luz que ofrece.

Este usuario de nombre Julio Javier explica así su experiencia: “Necesitaba un flexo moderno para trabajar con el ordenador y este cumple muy bien con su función. Muy ligero, al ser de aluminio y con buena potencia (6 W). Permite graduar el color de blanco a amarillo en 5 posiciones y también tiene temporizador. Permite múltiples posiciones y no ocupa nada plegado (...)”.

“Es muy ligera y articulable hacia los lados, lo que es muy práctico a la hora de estudiar y en escritorio con poco espacio, pues mi anterior flexo ocupaba mucho en mi mesa”, recuerda este cliente de Amazon. "Lo que más me ha sorprendido es que ilumina bastante y una luz muy agradable, con 10 niveles de intensidad y diferentes modos de luz (de más frío a más cálido). También me sorprendió que tenga un temporizador (30-60 segundos), que viene bien para no dormirse con la luz encendida".

Compra por 15,80 € en Amazon

