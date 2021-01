7

Huesos de pez espada. Figura de pintor con pinceles. Figura femenina con pulpo. Esqueleto bovino. Desnudo de pie. Tres vasijas. Gran autorretrato. Las peticiones para no borrar lo que hizo en aquel espacio se sucedieron. Pero Barceló no quiso conservarlo: “Lo hubiera concebido de otra manera”, afirma. “Y quizás no lo habría ejecutado con tanta libertad”. La que le proporcionó esa vorágine que despide la arcilla o el blanco o la luz que se cuela para aportar sus figuras sobre el vidrio: “Son el silencio de la pintura”.