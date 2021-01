Esta báscula inteligente que se conecta al móvil tiene más 120.000 valoraciones en Amazon

Adelgazar o ponerse en forma suelen ser dos de los propósitos de año nuevo más recurrentes. Aunque son dos tareas que deben hacerse siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos, existen ciertos aparatos que pueden ayudarnos a monitorizar los progresos desde casa.

Es el caso de esta báscula inteligente que se puede conectar al smartphone a través de una app para envían las mediciones directamente y llevar un registro de la evolución. Se trata de un modelo que ha obtenido un enorme éxito de ventas en Amazon, donde registra más de 120.000 valoraciones de los usuarios de la plataforma. El 73 % de ellos, además, le ha otorgado la máxima puntuación después de probarla en sus hogares.

Seguimiento del peso y de otros aspectos del estado físico

Esta báscula de baño digital se conecta al teléfono móvil a través de la app Renpho, que permite guardar datos históricos del peso, realizar un seguimiento diario, semanal o mensual de los progresos o establecer objetivos. Además, si se desea, la app se puede sincronizar con Samsung Health, Apple Health, Google Fit y Fitbit. Entre sus funciones incluye la posibilidad de medir parámetros como el índice de masa corporal o el porcentaje de grasa.

La báscula funciona con tres pilas AAA (incluidas) y presenta un diseño cuadrado, moderno y elegante, en color negro. Dispone de sensores de alta precisión y un sistema de calibración automática. Se puede almacenar fácilmente en cualquier lugar ya que sus dimensiones son compactas.

Más de 120.000 valoraciones y una nota de 4,6 estrellas sobre 5

Además de por sus prestaciones y porque se trata de una báscula de baño precisa, este artículo llama la atención por la cantidad de valoraciones positivas que atesora en Amazon. En la sección de reseñas pueden encontrarse testimonios como estos que dan cuenta de todas las posibilidades que ofrece la báscula y los resultados satisfactorios obtenidos:

“Estoy contentísima con la báscula. Además de ser precisa y muy fácil de usar, está muy bien de precio. Con la app tendrás el control de tu evolución en el caso de hacer una dieta o de haber hecho un cambio de hábitos alimenticios y de movimiento. (...) Te explica la composición de grasa, de masa muscular, de agua, de masa ósea, etc. de tu cuerpo y te indica si estás en los índices sanos, en función de tu edad, altura y sexo. ¡¡La recomiendo de verdad!!”, indica esta usuaria de Amazon.

Gloria, por su parte, la define como “muy completa” y explica así su experiencia: “Estoy encantada, fácil de usar, fácil instalación... He creado dos usuarios sin problemas. Los datos son fáciles de introducir: medidas de cintura, cadera, muslo, etc. Yo los he introducido para una mejor precisión. A la hora de pesar es muy sencillo se queda guardado por días, si te pesas dos veces el mismo día se quedan guardados los dos del mismo día para que lo puedas comparar, pero siempre compara con la primera pesada. Puedes ponerte una meta de peso también. Es muy completa”.

